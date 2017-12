Cristina Neagu: „Spiritul de luptă e acolo unde trebuie! Obiectivul nostru este să nu renunţăm niciodată“

România s-a detaşat pe final mulţumită a patru goluri la rând marcate de Cristina Neagu. Vedeta naţionalei noastre a vorbit în direct la DigiSport despre acest joc şi nu numai.

„A fost greu, vă daţi seama, suntem şi puţin obosite, poate şi puţin relaxate. Ne gândim foarte mult la meciul din optimi şi cred că în seara asta a fost vorba de mai puţină concentrare. Mă bucur că am reuşit să înscriu acele goluri din finalul jocului. Nu a fost chiar ziua mea, nici a echipei, dar o echipă mare cîştigă şi când joacă prost, noi am făcut-o astăzi. La avcest turneu, chiar şi când am jucat mai prost, ne-am păstrat încrederea până la final.

Cu Franţa e ultimul meci şi vom încerca să jucam ca şi până acum, să ne facem treaba şi să dăm ce avem mai bun.

Am spus dinainte că îmi doresc să evităm Norvegia. Odată evitată Norvegia, ceilalţi adversari din Grupa B sunt buni, dar ne putem bate cu ei. Începând cu optimile intrăm într-o altă competiţie, orice gol contează, orice meci e pe muchie de cuţit. Un singur meci te poate trimite acasă sau te poate trimite spre medalii.

Tot ce vreau e ca echipa noastră să lupte. Urmează nişte meciuri eliminatorii, de foc, care dacă nu sunt jucate poate şi mai deştept ne pot trimite acasă. Ne dorim extrem de tare să rămânem şi în săptămâna a doua.

Atmosfera este foarte bună, spiritul de luptă e acolo unde trebuie. Chiar le spuneam fetelor după meciul cu Spania că şi dacă pierdeam eu eram mulţumită, pentru că am dat totul. Obiectivul nostru este să nu renunţăm niciodată“.

Campionatul Mondial de handbal (Germania)

Grupa A

Slovenia – Paraguay 28-22

România – Angola 27-24

Spania – Franţa ora 21.30

Clasament: 1.România 8p, 2. Slovenia 6p, 3. Franţa 4p, 4. Spania 4p, 5. Angola 0p, 6. Paraguay 0p

Sâmbătă: Angola - Paraguay, Franţa - România (ora 19.00), Spania - Slovenia

Grupa B

Ungaria – Polonia 31-28

Suedia – Argentina 38-24

Norvegia – Cehia 21.30

Clasament: 1. Norvegia 6p, 2. Suedia 6p, 3. Ungaria 4p, 4. Cehia 4p, 5. Polonia 2p, 6. Argentina 0p

Grupa C

Rusia – Japonia 29-28

Muntenegru – Tunisia 29-23

Danemarca – Brazilia 22-20

Clasament: 1.Rusia 8p, 2. Danemarca 6p, 3. Muntenegru 4p, 4. Brazilia 3p, 5. Japonia 3p, 6. Tunisia 0p



Grupa D

Coreea de Sud – Camerun 33-21

Serbia – Olanda 27-27

Germania – China 24-9

Clasament: 1.Germania 7p, 2. Serbia 6p, 3. Coreea de Sud 6p, 4. Olanda 5p, 5. Camerun 0p, 6. China 0p