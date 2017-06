Compliment uriaş pentru Năstase: „N-are doi plămâni, ci două inimi!“. Cine e omul care l-a apărat, din nou, pe „Nasty“

Ilie Năstase stă cu sufletul la gură şi aşteaptă verdictul celor de la ITF pentru a afla dacă va fi suspendat pe viaţă sau dacă va putea fi, în continuare, căpitanul-nejucător al echipei României.

De la izbucnirea scandalului, Ion Ţiriac a fost cel mai vocal susţinător al prietenului său şi, potrivit news.ro, fostul jucător de tenis tocmai a mai sărit o dată în apărarea lui „Nasty“.

Ce a spus?

„Năstase nu e un sfânt, OK. Dar să-l acuzi că e rasist sau vulgar....Înainte de a judeca pe cineva, trebuie să aştepţi să fie judecat. În toate democraţiile din lume, eşti nevinovat până când nu eşti condamnat la tribunal. El e cea mai gentilă, generoasă şi sociabilă persoană pe care o cunosc. Nu are doi plămâni, are două inimi, acesta e domnul Năstase“, a afirmat Ţiriac.