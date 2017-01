Australian Open 2017: Serena versus Venus Williams, cea mai „vârstnică“ finală feminină de Grand Slam

Finala dintre Venus şi Serena este cea mai „bătrână din istorie“, dacă ne raportăm la vârsta cumulată a celor două tenismene. Cum Venus are 36 de ani, iar Serena are 35, totalul de 71 de ani nu s-a mai înregistrat în nicio altă finală feminină de Grand Slam. La US Open 2016, Flavia Pennetta şi Roberta Vinci adunau 66 de ani, aminteşte Doartenis.ro

Interesant este că Venus a luat parte şi la cea mai „tânără“ finală de Grand Slam din istorie, în 1997, când a întâlnit-o pe Martina Hingis în ultimul act de la Wimbledon. Venus acea atunci 17 ani, iar Martina doar 16!

Venus revine într-o finală de Grand Slam după opt ani şi devine cea mai vârstnică jucătoare ce atinge o astfel de performanţă de la Martina Navratilova încoace.

Venus Williams a mai jucat doar o dată finala la Australian Open, cedând în 2003 în faţa surorii sale! La 14 ani distanţă, duelul se va repeta, pentru că Serena a urmat-o rapid în ultimul act. Sora mai mică şi mai talentată a avut nevoie de doar 50 de minute pentru a pune punct unui parcurs extraordinar al Mirjanei Lucici – Baroni: 6-2, 6-1. Serena a felicitat-o pe veterana croată care a avut puterea de a merge atât de departe, după care şi-a îndreptat atenţia asupra finalei: „Să joc împotriva lui Venus este ceva fantastic, ea este inspiraţia mea cea mai mare. Mă aşteptam la un meci greu, e jucătoarea care-a bătut de cele mai multe ori, dar sunt fericită pentru că, indiferent ce se va întâmpla, trofeul va rămâne în familie“.

Într-adevăr, Venus are multe victorii în faţa Serenei (11), dar şi mai multe eşecuri (16). Din cele 27 de înfruntări directe, opt au avut loc în finala unui Grand Slam: de două ori a câştigat Venus, de şase ori s-a impus Serena. Pentru sora mai mică cu un an miza finalei de sâmbătă e şi mai mare: dacă se impune îşi recuperează locul 1 WTA şi o întrece pe Steffi Graf la numărul de Grand Slamuri.

22 de Grand Slamuri are Serena Williams în palmares, cu 15 mai multe decât sora sa