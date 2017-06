Antrenor schimbat: FC Botoşani rămâne fără Leo Grozavu. Clubul a reacţionat şi a anunţat numele înlocuitorului

Scandalul cu Golofca şi faptul că elevii săi au fost ciuca bătăilor în ultima perioadă, cedând, pe rând, cu FC Voluntari (0-1), CSMS Iaşi (0-1) şi Chiajna (1-2) l-au îndemnat pe Leo Grozavu să ia o decizie radicală.





Tehnicianul de 49 de ani va părăsi formaţia moldavă după întâlnirea de duminică, acasă, cu Pandurii (21.00, Digi Sport, Dolce Sport, Look TV).





„Mă încearcă un sentiment de regret, dar în momentul de faţă am simţit că e nevoie de o pauză, am simţit că e nevoie de o altă provocare şi mai bine să fiu regretat decât să fiu hulit. Sunt patru ani petrecuţi aici şi eu am acumulat multă oboseală, mai ales în ultimul an şi, din acest motiv, am decis că e momentul de altceva. Îmi doresc, în primul rând, să mă liniştesc, să fiu aproape de familie, să mă reîncarc, pentru că nu-i o activitate simplă“, a declarat Grozavu.





Vine Costel Enache





Potrivit Digi Sport, preşedintele moldovenilor, Cornel Şfaiţer, a şi anunţat deja numele celui care va conduce echipa în sezonul viitor.





„Avem un nou proiect, cu un nou antrenor. Timpul e scurt, avem de muncă. Va fi reunirea echipei, probabil pe 19 sau 20 (n.r.- iunie), şi noul campionat va bate la uşă foarte repede. Cu Costel Enache am mai purtat discuţii să vină la Botoşani, dar nu s-a putut la timpul respectiv. Eu am mare încredere în el. Îl consider un antrenor cu echilibru, căruia îi place provocarea“, a spus Şfaiţer.