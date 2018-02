Ziua îndragostiţilor în Dubai. Ce opţiuni oferă Dubaiul gurmanzilor, pasionaţilor de aventură şi celor care iubesc cultura

O experienţă pentru îndrăgostiţi poate fi o excursie în deşertul din Dubai cu balonul, care îi poate purta printre şoimi călători, cu o privelişte neîntreruptă de 360 de grade deasupra nisipului vălurit.

O altă variantă poate fi o cină privată pentru doi între dunele Desertului Arabiei. „Veţi fi preluaţi de şoferul vostru privat, care vă va conduce în deşert pentru o cină gourmet într-un cort privat în stil beduin. Dacă vreţi să staţi şi peste noapte, Al Maha Desert Resort & Spa de cinci stele este alegerea supremă în ceea ce priveşte luxul în deşert. Bine ferit într-o oază, apartamentele sunt inspirate de corturile beduinilor, au propria piscină infinity, cu vedere la nisipurile deşertului”, arată un comunicat de presă.

Pentru cei pasionaţi de aventură, XLine poate fi o variantă potrivită. XLine este cea mai lungă tiroliană urbană din lume, ce se întinde pe un kilometru întreg, la 170 de metri deasupra pământului, şi are două tiroliene una lângă cealaltă.

Pentru o experienţă mai retrasă, în aer liber, se poate face escapadă în exclava Hatta din Dubai, înconjurată de Munţii Hajar. „O drumeţie îţi va da şansa de a explora trecătorile montane şi aşa numitele „wadi” (canioanele uscate ale unor foste râuri secate), dar şi oportunitatea de a te scălda în lacurile din rocă sau de a face kayaking în fascinantele ape albastre ale Barajului Hatta”, se arată în documentul citat.

Pentru gurmanzi

Cu opţiuni de restaurante pentru orice gusturi şi orice buget, Dubaiul este un paradis gastronomic. Interioarele frumos decorate, meniurile senzaţionale şi o atmosferă intimă transformă acest oraş în locul perfect pentru a-i oferi o trataţie deosebită sufletului tău pereche anul acesta.

Situat la capătul digului, cu o panoramă captivantă peste Golful Arabic, Pierchic oferă o experienţă romantică de masă „pe apă”, cu unele din cele mai bune feluri cu fructe de mare din oraş.

Restaurantul grecesc Fish Beach Taverna, din Le Meridien Hotel Mina Seyahi, oferă lumini strălucitoare, mâncare delicioasă şi mese pe plajă, cu o atmosferă romantică de excepţie.

Oferind o panoramă a Fântânii Dubai şi a iconicului Burj Khalifa, Karma Kafé by Buddha-Bar ridică ştacheta pentru experienţa unei cine cu adevărat magice. Aflat în interiorul Souk Al Bahar, restaurantul serveşte un meniu fusion cu arome pan-asiatice şi internaţionale, pe un fundal sonor cu ritmuri orientale şi eclectice.

Capitala parcurilor tematice din regiune

Dubai este un adevărat loc de joacă pentru cei tineri şi pentru cei „cu inima tânără”, şi a devenit acum capitala parcurilor tematice din regiune - oferindu-ţi ţie şi persoanei iubite scuza perfectă de a lăsa garda jos şi de a vă răsfăţa copilul interior.

Deschis în 2016, IMG Worlds of Adventure este cel mai mare parc tematic interior din lume; cinci zone tematice cu atracţii de ultimă oră aduc la viaţă toate personajele tale preferate, de la Răzbunătorii şi Omul Păianjen până la dinozauri în mărime naturală în zona Valea Pierdută.

Dubai Parks and Resorts, Motiongate Dubai este un teren de aventură inspirat de Hollywood, care are 27 de plimbări, inspirat de 13 acţiuni memorabile şi de animaţii, inclusiv The Vânătorii de fantome, Shrek şi Jocurile foamei.

Dubai se mândreşte, de asemenea, cu două dintre cele mai frumoase parcuri acvatice din lume. Parte din faimosul hotel Atlantis The Palm, Aquaventure se întinde pe 17 hectare pline de distracţie, incluzând atracţii precum Saltul credinţei, un tobogan pe nouă niveluri, care-i poartă pe curajoşi într-o cădere aproape verticală, în mai puţin de o secundă, sau Răzbunarea lui Poseidon, care-i aruncă prin centrul turnului din parc, la viteze care depăşesc 60 de kilometri pe oră.

Aflat pe plaja Jumeriah, aproape de Burj Al Arab, Wild Wadi este primul parc acvatic construit în Dubai, concentrându-se în jurul poveştii lui Juha, un personaj bine-cunoscut din folclorul arab. Parcul are 30 de atracţii diferite, adecvate pentru toate vârstele.

Pentru pasionaţii de cultură

„Oferă-i persoanei iubite o noapte sofisticată la Opera din Dubai. Aflată chiar în inima centrului oraşului, această clădire fascinantă, în formă de dhow (ambarcaţiune tradiţională cu pânze), este o capodoperă arhitecturală contemporană, cu caracteristici conceptuale de ultimă generaţie, care garantează o experienţă acustică impecabilă. În mod adecvat, de Sfântul Valentin, Opera găzduieşte o producţie foarte apreciată a Operei Naţionale Polone, Aïda”, se mai arată în comunicat.

Cu o poveste inspirată din spiritul oraşului Dubai, La Perle este un spectacol unic, comparabil cu şi chiar depăşind spectacolele din Las Vegas. Sala de spectacole foloseşte o tehnologie de ultimă generaţie, găzduind o scenă acvatică, întregită de o piscină adâncă de 12 metri, umplută cu 2,7 milioane de litri de apă. Pregătiţi-vă de o experienţă năucitoare: 65 de artişti de talie mondială, din 23 de ţări, vor executa cascadorii care vă vor tăia respiraţia, de la numere de acrobaţie şi contorsiune, la trapez şi scufundări.