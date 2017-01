Vaccinul hepatitic B nu va mai fi adus în România până în ianuarie 2018, din motive de fabricaţie

Mai mult, aceştia le cer autorităţilor chiar să împrumute doze din alte ţări, deoarece peste 150.000 de copii ar rămâne neimunizaţi, a declarat, luni, Marinela Debu, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO).



"Au mai fost perioade când nu s-a mai găsit vaccin, dar perioade scurte. Lipsa vaccinului împotriva hepatitei B este o veste foarte proastă, o problemă foarte gravă, mai ales pentru copiii născuţi din mame infectate cu virusul hepatitic B. Ca mamă cu hepatită am fost foarte îngrijorată pentru copilul meu. Ştiu cât de greu şi cât de tragic poate fi pentru cineva în situaţia aceasta. În acelaşi timp, lipsa vaccinului este o problemă şi pentru copiii din medii defavorizate, a celor din centrele de plasament. Sperăm să se găsescă nişte soluţii, chiar şi de a împrumuta de la alţii pentru că altfel riscăm să pierdem tot ceea ce am făcut bun", a declarat, luni, Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.



Începând cu anul 1995, nou-născuţii au fost vaccinaţi împotriva hepatitei B printr-un program naţional de imunizare, întrucât în România erau aproape cele mai multe cazuri de boală din Europa, a explicat Debu, la conferinţa "Prevenţia şi accesul la tratament reprezintă urgenţe pentru România în lupta cu hepatita".



"În anii aceştia, de mai bine de 20 de ani, adică din 1995, când s-a introdus vaccinarea obligatorie a nou-născuţilor, numărul cazurilor de boală a scăzut foarte mult. Gândiţi-vă ce înseamnă un an pierdut, peste 150.000 de copii nou-născuţi nevaccinaţi. Am fost exemplu în Europa, că, odată cu introducerea imunizării, a scăzut incidenţa bolii", a spus Marinela Debu.



Achim Kautz, consilier pe politici de sănătate al Asociaţiei Europene a Pacienţilor cu Boli de Ficat (ELPA) şi unul dintre iniţiatorii strategiei vizând hepatita, implementată de curând în Germania, a spus că România nu este singură, trebuie doar să întrebe şi alte ţări când are probleme, de exemplu, pe Germania.



"Este improtant ca România să ştie că nu este singură. Să se deschidă, să caute soluţii. Sunt mai multe soluţii, colegii din alte ţări, să întrebe Germania sau alte ţări dacă pot ajuta. Este nevoie de negocieri mai bune cu producătorii", a mai spus Kautz.



Denumirea comercială a vaccinului hepatitic este Engerix B, iar firma deţinătoare a autorizaţiei de punere pe piaţă este GlaxoSmithKline, din Belgia. Data estimată de reluare a comercializării în România este ianuarie 2018.