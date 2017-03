Declinul demografic din România s-a agravat în prima lună din 2017, ca urmare a creşterii numărului de decese cu 23%

Spre comparaţie, în ianuarie 2016, sporul natural negativ a fost de doar 7.757 persoane, astfel că sporul natural negativ a crescut cu 77% în ianuarie 2017.

În luna ianuarie 2017 s-au născut 15.096 copii, cu 615 (4%) mai puţini comparativ cu ianuarie 2016, şi au decedat 28.800 persoane, în creştere cu 5.332 (22,7%) faţă de prima lună a anului trecut.

Mortalitatea infantilă din România a crescut semnificativ - cu 31% - în ianuarie 2017 (după un avans de 40% în decembrie), fiind înregistrate în prima lună a acestui an 160 de decese ale unor copii cu vârsta de sub un an, comparativ cu 122 de decese în ianuarie 2016.

În întregul an 2016, în România au murit 1.381 copii cu vârsta sub un an, comparativ cu 1.503 în 2015. Potrivit ultimelor statistici internaţionale, România are cea mai mare rată a mortalităţii infantile din Uniunea Europeană.

Datele oficiale mai arată că, în luna ianuarie, s-au înregistrat 4.908 căsătorii şi 903 divorţuri. Comparativ cu prima lună din 2016, numărul de căsătorii a crescut cu 3,7%, iar cel al divorţurilor a scăzut cu 10%.

În 2016, populaţia României a scăzut cu 66.718 de locuitori din cauza declinului demografic. În total, în România s-au născut anul trecut 189.783 copii, cu 11.240 mai puţini faţă de anul anterior, în timp ce numărul deceselor a scăzut cu 5.196 (2%), la 256.501.

INS a revizuit semnificativ datele demografice pentru 2015 comparativ cu datele preliminare publicate anterior.

Astfel, datele revizuite arată că, în 2015, sporul natural negativ a fost de 60.674 persoane (comparativ cu 73.625 persoane în tabelele publicate anterior), astfel că, în 2016, sporul natural negativ a crescut cu 10%.

În 2015 s-au născut 201.023 de copii în România, iar numărul de decese a fost de 261.697, arată datele revizuite ale INS.

Experţii se aşteaptă la o adâncire a declinului demografic al României în deceniile următoare. Astfel, populaţia României va ajunge la 14,5 milioane locuitori în anul 2050, potrivit unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat în iulie 2015.