Vlad Cosma: Nu m-am prezentat la DNA pentru că sunt plecat în vacanţă, o să merg săptămâna viitoare

El a susţinut, de asemenea, că un procuror de la Parchetul General i-ar fi cerut 260.000 euro pentru a-i clasa un dosar.

"Am fost invitat la DNA, în ultima lună, săptămânal, m-am prezentat de fiecare dată. În această săptămână, fiind ziua mea de naştere, neştiind că voi fi chemat, am plecat într-o vacanţă şi nu am putut sa mă prezint. O să mă prezint săptămâna viitoare. Nu îmi este frică să merg la DNA. După patru ani de teroare în care mi-au arestat tatăl, au vrut să mă aresteze şi pe mine, sora mea a pierdut o sarcină din cauza acestor oameni, nu îmi este frică să merg la DNA. Numai că nu pot să mă prezint în fiecare zi, când sună domnul Onea", a declarat fostul deputat.

"Domnul Negulescu, între zecile de dosare, a trimis un dosar pe numele meu la Parchetul General, am nimerit la un alt stimat domn procuror care, printr-un intermediar, mi-a cerut un sfert de milion de euro pentru a-mi clasa dosarul. Am ajuns ca noi, inculpaţii, să înregistrăm procurorii pentru că încalcă legea", a susţinut Cosma.

El a spus că există denunţ şi dosar penal pe numele acestui procuror, după ce i-a fost organizat un flagrant.

Vlad Cosma era aşteptat să se prezinte, marţi, la DNA Ploieşti pentru a fi audiat ca martor într-un dosar.

Antena 3 a difuzat, duminică seară, o înregistrare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma, care susţine că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea de la DNA Ploieşti ar fi încercat să facă dosare în baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni şi oameni de afaceri, între care Sebastian Ghiţă. Vlad Cosma a susţinut, de asemenea, că şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, i-ar fi cerut să modifice documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar.

Şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, a susţinut luni o conferinţă de presă pentru a răspunde acuzaţiilor de fabricare şi plantare de probe lansate de fostul deputat. Onea a spus că DNA Ploieşti nu a falsificat niciodată probe şi a respectat întotdeauna legea. Procurorul a afirmat că procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizaţi de persoane din anturajul lui Vlad Cosma că va urma un atac, ceea ce s-a şi întâmplat, dar nu vor ceda presiunilor, chiar dacă acestea sunt din ce în ce mai agresive. Şeful DNA Ploieşti a precizat că chiar astăzi a solicitat Inspecţiei Judiciare (IJ) să facă verificări, fiind în joc reputaţia procurorilor.

Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de săvârşirea infracţiunilor de compromiterea intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat. Conform România TV, în urma acestei plângeri, luni a fost înregistrat un dosar pe rolul Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului General. Şi Sebastian Ghiţă a ameninţat că va depune plângere penală împotriva DNA.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului General face cercetări într-o cauză penală constituită ca urmare a înregistrării unei plângeri penale şi care vizează aspectele prezentate de către mass-media în legătură cu situaţia de la DNA Ploieşti, a anunţat, marţi, Parchetul.