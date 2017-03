În ultimele topuri mondiale, Finlanda a fost declarată cea mai sigură ţară de pe glob, are cea mai bună guvernare din lume, ţara cu cea mai puţină crimă organizată, cu cele mai libere alegeri, statul unde presa este cea mai liberă şi una dintre cele mai puţin corupte naţii din lume. Educaţia primară este cea mai bună de pe glob, are cea mai educată populaţie din lume, are cele mai multe păduri, cel mai mult spaţiu pe cap de locuitor, iar finlandezii beau cea mai multă cafea.

Finlanda este noul nostru inamic, de fapt duşmanul etern al poporului român, şi abia ne-am prins!

Finlandezii sunt un soi de unguri ne-dacici care au legalizat căsătoriile între cuplurile homosexuale. Cer ca forţele de bine ale românilor să se adune spontan în faţa ambasadei Finlandei, regat sau ce o fi, şi să protesteze, dacă nu din principiu, mai mult din pizmă la topurile enumerate mai sus. Păi, se poate?!

Exact, fraţilor, aceşti semiunguri de la nord, blonzi spălăciţi şi cam înalţi, despre care n-am auzit prea multe, au îndrăznit să accepte uniunea împotriva naturii. Ba, mai mult, cu o populaţie îmbătrânită, cu peste jumătate dintre votanţi cu vârste de peste 50 de ani şi majoritar luterani (exact ca neamţul de Iohannis!), ungurii aceştia au legalizat căsătoriile între gay şi adopţia.

Şi, da, este adevărat că, iniţial, au legiferat parteneriatul civil în 2002, iar apoi, în 2014, au băgat pe uşa din dos a Parlamentului şi neutralitatea de gen în căsătorii (a se citi drept „satanism”), dar oponenţii ideii au luptat vajnic împotrivă. Conservatorii din ţara asta care se vrea creştină şi perfectă au strâns 50.000 de semnături şi au mers cu jalba la Helsinki, cerând să se rediscute măsura, care urma să devină lege la 1 martie 2017.

S-a abrogat până şi un OUG de-al lui Moş Crăciun!

Având în vedere alegerile locale din aprilie, deci mai mult de show, s-a făcut mult scandal, s-a aruncat (bănuim) cu bulgări de zăpada, s-au intonat rugi şi blesteme, dar măsura oamenilor de bine n-a trecut. Ca să cităm din declaraţia parlamentarului Mikka Niikko, majoritatea care a picat iniţiativa populară împotriva căsătoriilor între homosexuali a „retras binecuvântarea ţării noastre”. Nasol. Vă daţi seama că, la cercul polar, „noaptea ca hoţii” prinde câteva luni bune din an, deci poate e de înţeles.

Cum poate această ţară să fie cea mai bine guvernată din lume, deci? Cât spaţiu să am eu, finlandez de-aş fi, tot nu e destul, dacă risc să fiu căsătorit cu forţa de vreun funcţionar public? Cât codru să am în care să mă pot ascunde? Molidul norvegian este şi o sursă de bere, înţeleg.

Vă mai rog, ca într-adevăr să vă revoltaţi, să urmăriţi până şi politicile mârşave ale reprezentanţilor Finlandei la Eurovisionul din 2013, care au transformat poate cel mai mare concurs de muzică de la Mamaia '78 încoace într-o scenă de săruturi lesbiene pe agendă politică. De la minutul 3 încolo, dar vă rog să vă ţineţi copiii în altă cameră.

În alte ştiri, Finlanda „a câştigat” locul 24 în acel an. Danemarca a fost prima clasată, de altfel prima ţară din lume care a legalizat parteneriatul civil, încă din 1989. În 2012, a legalizat şi căsătoriile pentru cuplurile LGBT. Nu ştiu, poate ar trebui să începem războiul cu aştia micii întâi, măcar să le furăm mica sirenă din port. Nu de alta, dar cică au fost cei mai fericiţi din lume în 2016. Şi ştiţi cum se traduce gay, nu? Exact!