Tudose, despre conferinţa de presă susţinută singur la Bruxelles: Nu ştiu cine mai trebuia să fie cu mine

Tudose a explicat că acea conferinţă de presă nu a avut loc într-un "beci", aşa cum s-a comentat la unele televiziuni, şi nici nu a fost o problemă cu faptul că a susţinut-o singur.

"Conferinţa de presă a fost la Misiunea (României de la Bruxelles - n.r.), culmea, la etaj, şi acum sunt cu dumneavoastră singur. Nu ştiu cine trebuia să mai fie cu mine la conferinţa de presă de la finalul zilei", a spus premierul.

El s-a arătat deranjat şi de criticile potrivit cărora el ar fi fost chemat la Bruxelles, afirmând că, de fapt, el a solicitat întâlnirile.

"Liberalii, de fapt a spus unul singur, am fost chemat. Eu nu am auzit cum să fie chemat. Dacă vedeţi declaraţiile mele de acolo, chiar au început cu mulţumiri pentru celeritatea cu care m-au primit. Eu am solicitat să fiu primit, ca să lămurim nişte lucruri", a spus Tudose.