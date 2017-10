Surse. Cum a încercat Dragnea să-l torpileze pe Tudose cu taxa de solidaritate

Ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a anunţat taxa de solidaritate fără ştirea premierului Mihai Tudose, au declarat pentru „Adevărul” surse guvernamentale. Premierul îl suspectează pe Mişa că i-a făcut astfel jocurile lui Liviu Dragnea, proaspătul său rival politic. Sursele citate susţin că strategia liderului PSD este să taxeze Guvernul ori de câte ori are ocazia, iar în momentul în care Executivul va adopte decizii populare, Dragnea le va pune pe seama programului de guvernare. Ionuţ Mişa i-a rămas fidel lui Drganea, după ce liderul PSD l-a adus de la Constanţa şi l-a numit ministru de Finanţe.

De altfel, surse apropiate Guvernului au declarat pentru Digi 24 că Tudose l-a convocat imediat pe Ionţ Mişa în biroul său, iar discuţia nu a fost nici pe departe amicală, mai ales că, în ziua precedentă anunţului, cei doi au vorbit, la Guvern, despre ce urmează să se anunţe pentru perioada următoare, iar taxa de 2% nu a fost printre subiectele discutate. Practic, Mişa şi-a ignorant şeful direct.

Tudose îşi face campanie în ţară În timp ce Liviu Dragnea îi pândeşte greşelile, premierul Mihai Tudose se află în turneu prin ţară pentru a-şi consolida relaţia cu partidul, dar şi cu electoratul. Premierul Mihai Tudose a fost surprins, vineri, la standul de cămăşi şi cravate într-un mall din Deva, în timpul unei vizite în judeţul Hunedoara. După cumpărături, Tudose a stat de vorbă cu oamenii. Premierul, însoţit de vicepremierul Marcel Ciolacu, de liderul PSD Hunedoara, Laurenţiu Nistor, a fost într-o vizită neanunţată şi pe şantierul autostrăzii Lugoj – Deva, unde, surpiză!, i-a găsit pe muncitori la lucrând.

Premierul Mihai Tudose l-a mustrat şi public pe Ionţ Mişa, nu doar între patru ochi. Întrebat, vineri, la Deva, dacă el a înţeles cum va fi această taxă din ceea ce a explicat ministrul de Finanţe, şeful Guvernului a răspuns: ”Acum, să fiu sincer, din ce a explicat ministrul de Finanţe am înţeles aproape ca dvs., doar că norocul nostru este că ştim că nu e aşa”. Pus să explice ce înseamnă noua taxa, Mihai Tudose a răspuns: ”Eu încerc să vorbesc româneşte, nu în finanţista domnului ministru Mişa, care pe fond, din punct de vedere tehnic, a explicat bine, traducerea iese rău la domnia sa”.

Ironiile lui Tudose

Apoi a explicat că taxa de solidaritate există deja, dar într-un alt procent. „Astăzi, repet, când vă luaţi salariul, angajatorul dvs. plăteşte această taxă de 0,25%. Această taxă se va menţine. Iniţial, noi am spus că nu va mai fi, că rămân cele două - de sănătate şi de pensie (aplicate pentru orice salariu- .n.r). S-a constatat că această taxă de solidaritate este obligatorie, este o negociere şi la nivel de UE, şi sindicatele o clamează, este responsabilitatea angajatorului pentru locul de muncă. Au înţeles, va rămâne. Că este 0,25 sau 0,30, Ministerul de Finanţe face calculele necesare pentru ca fondul respectiv să rămână în sumă reală la fel, schimbând baza de raportare”, a completat premierul.

De partea cealaltă, senatorul PNL Florin Cîţu susţine că Executivul nu ştie de unde să mai strângă bani al bugetul de stat. “Creşterea acestei contribuţii este găselniţa Guvernului Tudose pentru a acoperi găurile generate la bugetul de stat de o guvernare iresponsabilă în gestionarea economiei, aflată în impas", afirma Cîţu.

Nici colegii nu-l înţeleg pe Mişa

Taxa de solidaritate anunţată de ministrul de Finanţe n-a putut fi explicată nici măcar de colegi. Întrebat dacă a înţeles explicaţiile oferite de Mişa, ministrul pentru fonduri europene, Marius Nica, a spus: “Nu, nu! E adevarat că în aceste două zile am fost zi şi noapte aici la minister cu colegii. Anumite deadline-uri pe care le-am angajat faţă de Comisia Europeană, nu am stat să citesc eu, personal să mă documentez, dar din dezbaterile din mass-media şi din poziţiile guvernamentale nu am înţeles decat că nu este o taxa în plus“.

Şi nu este singurul bulversat de comunicarea lui Ionuţ Mişa. Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri şi IMM-uri, domeniu direct afectat de taxa de solidaritate, a refuzat să explice măsura, invitând presa să ceară răspunsuri la Ministerul de Finanţe.

Te-ar putea interesa:

Revolta patronului care nu găseşte muncitori: „Nu producem nimic, dar ne considerăm o naţiune de milioane de IT-işti geniali“