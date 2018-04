Tactică: PSD îşi votează proiectele scandaloase prin „deturnarea“ iniţiativelor PNL

Săptămâna trecută, deputaţii PSD au depus o serie de amendamente la mai multe proiecte legislative aflate în dezbatere parlamentară şi care le-ar permite şi persoanelor condamnate pentru corupţie, cu pedepse până la 5 ani de închisoare, să execute pedepsele la domiciliu, în zilele de sâmbătă şi duminică într-un centru special înfiinţat sau în regim mixt, cu echivalent în zile de muncă în folosul comunităţii.

Amendamentele depuse de PSD la proiectele de lege au fost transmise celor din Opoziţie cu doar o oră înainte de şedinţa Comisiei juridice, acestea fiind asumate de întreg grupul social-democrat, în frunte cu Eugen Nicolicea, preşedintele Comisiei juridice din Camera Deputaţilor. Nicolicea şi deputatul UDMR Marton Arpad au venit cu ideea că fiind trei proiecte de lege referitoare la măsuri alternative la pedeapsa cu închisoarea, cel mai bine ar fi să se lucreze pe „scheletul proiectului PNL, cel mai vechi dintre ele“. Gabriel Andronache, deputat jurist al PNL, a precizat pentru „Adevărul“ că partidul său a cerut ca iniţiativa lor să nu fie discutată la pachet pentru că nu ar fi corect.

Majoritatea PSD-ALDE, la care se adaugă şi UDMR, nu a fost de acord şi aleşii Puterii au votat amendamentele controvesate. Ulterior, mesajul transmis în mediul public, atât din partea aleşilor Puterii, dar şi din partea unor USR-işti, a fost că liberalii sunt vinovaţi de prevederile proiectului de lege, deşi aceştia au anunţat că nu-şi mai susţin iniţiativa, din moment ce aceasta a fost deturnată de la scopul iniţial.

Şi proiectul de lege prin care au fost plafonate dobânzile la creditele în lei, iniţiat de senatorul Daniel Zamfir, ales al PNL recent exclus din formaţiune, a fost adoptat cu votul PSD şi ALDE, în timp ce liberalii s-au dezis de proiect. Cu toate că oamenii din conducerea PNL au declarat răspicat faptul că nici nu vor să audă de proiect, iniţiativa a rămas în scripte drept una a unui liberal.

Monitorul Oficial, trecut sub comanda lui Dragnea

Pe de altă parte, tot PSD a reuşit să adopte în Parlament, chiar dacă PNL s-a dezis de proiect, iniţiativa prin care Monitorul Oficial trecea din subordinea Guvernului în cea al Camerei Deputaţilor, adică sub stricta supraveghere a lui Liviu Dragnea, preşedintele acestui for. Însă, iniţiativa a fost întoarsă pentru moment în Parlament de către preşedintele Iohannis, acesta invocând faptul că legea are mai multe probleme. Senatorii PSD nu au luat în seamă obiecţiile lui Iohannis şi, săptămâna trecută, proiectul iniţiat, dar nesusţinut de PNL, a fost din nou adoptat de Senat, urmând ca ultimul cuvânt să-l aibă Camera Deputaţilor.