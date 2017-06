Săftoiu, despre „degringolada“ Zilei Maghiarilor: Maşinaţiunile febrile ale PSD au atins paroxismul

Potrivit ei, legea privind Ziua Maghiarilor în România a trecut pe repede înainte la Senat, după ce în cursul zilei au avut loc amânări sau reluări ale şedinţelor comisiilor, ceea ce a făcut ca membrii opoziţiei să plece şi cu greu să fie asigurată prezenţa membrilor PNL în cele trei comisii.

„PSD nu se aştepta ca opoziţia să fie acolo. Pe de altă parte, UDMR negociază din greu. Normal, cu plen anulat şi cu comisii anunţate cu câteva minute erau şanse mari să nu fie decât puterea care ştie ce pune la cale. Şi orice, dar absolut orice, să treacă de comisii!”, scrie Săftoiu, într-o postare pe profilul său de Facebook. Ea precizează că „maşinaţiunile febrile ale PSD au atins paroxismul”.

Redăm integral postarea Adrianei Săftoiu:

... totusi, prea mare disperare şi degringoladă astăzi, în Parlament. Iată faptele:

Luni e zi de Plen, ora 16 - programul fusese anunţat de săptămâna trecută. Astăzi, la ora 14.30, aflăm că nu mai are loc Plenul, fără explicaţii. Eu, membră în Comisia pentru Drepturile Omului, primesc mesaj la ora 14.36 că în perioada 19-22 iunie, comisia are ”studiu individual”, adică asta înseamnă că nu va avea loc nici o şedinţă a comisiei.

La ora 15 primesc alt mesaj că la ora 16 are loc totuşi şedinţa Comisiei, cu un PLX 210/2017. Proiect din 2017 intrat în Comisie tot in 2017? Mar rar aşa viteză. Caut PLX şi văd că e despre modificarea procentului de la 20 la 10, prag pentru folosirea limbii materne în admiminstraţia locală, plăcuţe bilingve etc. Ei, bravo, zic, ce grabă.

Ajung la comisie. Semnăm de prezentă, dar şedinta nu începe, pentru că nu vine preşedintele de comisie. Cvorum era, putea să conducă vice-preşedintele. După 30 de minute, constat că PSD nu mai e în sală, şedinţa tot nu începe şi nimeni nu dă nici o explicaţie. Între timp, la Senat trece tot pe repede înainte legea cu Ziua maghiarimii. Aha! Şedinţa tot nu începe. Asta e! Renunţ să mai aştept vreo explicaţie, fiindcă nu are cine să o dea.

Plec. La 17.35, alt mesaj că există şedinţa comună a trei comisii, printre care şi cea a Drepturilor Omului pe acelasi PLX la ORA 18. Înapoi spre Parlament! Între timp, ne sunăm între noi ca aceia care mai sunt prin Parlament să îi înlocuiască pe cei care deja plecaseră. Reuşim să asigurăm prezenţa tuturor membrilor PNL din cele trei comisii.

Deci, să inceapă şedinţa! La 18.48 se anunţă că şedinţa se amână pentru mâine. PSD nu se aştepta ca opoziţia să fie acolo. Pe de altă parte, UDMR negociază din greu. Normal, cu plen anulat şi cu comisii anunţate cu câteva minute erau şanse mari să nu fie decât puterea care ştie ce pune la cale. Şi orice, dar absolut orice, să treacă de comisii! Fără număr

Maşinaţiunile febrile ale PSD au atins paroxismul.