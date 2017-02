Dragnea aşteaptă reacţia lui Iohannis: Dacă după abrogarea ordonanţei protestele continuă, înseamnă că a fost un plan pentru proteste

Rămâneţi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Despre ordonanţa abrogată

Prin dezinformare. Astăzi s-au publicat stenogramele şedinţei de Guvern în care a fost aprobată o OUG în care au fost modificate peste 100 de modificări ale Codului penal. Miza a fost PSD. PSD să fie rupt, divizat, sfâşiat pentru a nu avea şansa să spună românilor ce se poate face bine.

Cele mai multe măsuri ale Guvernului, ale primului trimestru, au fost aprobate. Cred că mai sunt doar 12. Nu mai vorbeşte nimeni despre buget, iar noi le-am dus în continuare. Chiar dacă unii parlamentari au dormit în parlament, cu intenţia de a bloca statul. Vorbeaţi de mesajul aşteptat de la preşedintele României. Toţi aşteptăm asta. Nu eu am fost în stradă să incit oamenii. Preşedintele a fost.

Ministrul Justiţiei a avut o comunicare defectuoasă, înainte şi după. Din acest motiv premierul a retras ordonanţa. Acum se vede, că nu aceasta a fost miza, ci alta.

Despre protestul de la Cotroceni

Nu e nicio legătură cu PSD. Există o presiune din teritoriu. Oamenii vor să-şi apere votul din 11 decembrie. Pentru a încerca să stăpânim oamenii am avut întâlnirea de coaliţie. Cei care au fost la protest pot să se retragă, în condiţiile în care nu mai au obiectul protestului.

Putem ajunge la situaţia în care această ţară să fie sfâşiată. Sigur au de câştigat unii din jurul nostru. E o situaţie complicată în Republica Moldova, există şi alte mişcări în interiorul ţării.

Azi am înţeles că au venit oameni din teritoriu. Cu autocarul, cu trenul (n.r.-referitor la mitingul de la Piaţa Victoriei). Asta arată că nu a fost un miting spontan. Mai devreme sau mai târziu lumea va şti cine a organizat aceste mitinguri profesioniste.

Ordonanţa a fost aprobată folosind mijloacele legale. Mult mai important era şi este stabilitatea ţării. Dacă după abrograrea ordonanţei protestele continuă, înseamnă că acest plan a fost pus la cale după alegerile parlamentare. Au mai picat guverne în România şi asta nu a fost bine

Despre comisia care monitorizează Guvernul

Premierul şi ministrul au stabilit ca după moţiunea de cenzură să aibă o discuţie joi sau vineri şi să stabilească ce fac în ceea ce priveşte Ministerul Justiţiei. Aşa am înţeles astăzi.Înţeleg că ministrul Justiţiei şi-a asumat comunicarea defectuoasă. Pe fond, ordonanţa nu avea probleme. O să fie un proiect de lege în Parlament discutat pe această temă.

Îmi reproşez că nu am înţeles sau nu mi-am dat seama că era un plan mult mai bine pus la punct, nu o mişcare spontană. Premierul nu are nicio vină. Acesta a explicat de ce la ora opt a fost şedinţa. Atunci a venit avizul CSAT.

Despre „disidenţii“ din PSD

Noi am avut discuţii în partid. PSD e în continuare un partid stabil, solid. De câte ori au fost momente delicate, de presiune, 2-3-4-5 membri de partid au avut astfel de reacţii, ale lor sau generate de alţii. Sunt unii dintre ei care au avut şi ieşiri înainte.

Despre votanţii PSD şi contra-manifestaţie

Ei pot ieşi şi în judeţele lor. Asta e cea mai mare problemă. Nu trebuie să vină la Bucureşti. O astfel de mişcare nu poate fi stăvilită. Sunt oameni nervoşi. Ei cred în programul de guvernare. Nu mai vor scandal. Încet, încet românii înţeleg. Cei care ne-au votat pe noi vor ca măsurile de guvernare să se aplice.

Despre Klaus Iohannis

Din partea mea mesajul e clar. Este apel către toţi românii: să fim calmi, să nu escaladăm protestele. E un apel public. Nimeni din actualii actori politici profită din asta. Nimeni din România nu profită de situaţie. Mesajul preşedintelui Iohannis este aşteptat chiar şi de mine.

Marţi, la ora 12, preşedintele a cerut să fie în Parlament. E dreptul constituţional. Şi noi aşteptăm. Noi facem eforturi ca oamenii din partid să nu iasă. Mă aşteptam ca preşedintele Iohannis să facă la fel. Nici eu. nici premierul, nici oamenii din partid nu vor ca votul lor să fie anulat.

Imediat după alegeri au apărut informaţii (n.r. - privind răsturnarea Guvernului până în vara anului 2017). Discuţiile purtate de Tăriceanu cu Iohannis m-au pus pe gânduri, faptul că i-a spus că vrea un război total şi până la capăt cu PSD. Faptul că în continuare se incită la proteste arată că vrea Guvernul dumnealui. S-a afişat, a sprijinit campania PNL-USR. Ei nu acceptă acest vot.

Despre folosirea DNA

Dacă într-adevăr informaţiile se confirmă poate să folosească orice mijloc. Nu, premierul nu ştia nimic (n.r.-de dosarul de la DNA privind ordonanţa de urgenţă). Iertaţi-mă, cine a făcut numirile la DNA. CU ce a pus Guvernul mâinile pe DNA. Tocmai a pus sume importante pentru Ministerul Public.

Despre Comisia SRI şi vulnerabilităţile statului

Eu, ca preşedinte al Camerei, l-am rugat pe preşedintele Comisiei să ceară documente privind schimbul de informaţii dintre SRI şi MAI. Cele două instituţii sunt fundamentale pentru stabilitatea statului român care colaborează foarte bine. O astfel de atitudine (n.r.- a lui Iohannis), incită la dezbinare. E bine ca lucrurile acestea să se întâmple. Să se arate că SRI şi MAI nu au probleme de comunicare şi preşedintele să nu mai incite. Eu crec că directorul SRI şi ministrul de Interne s-au lămurit. Cred că ei colaborează. Nu era o vină nici la SRI, nici la MAI. La SRI sunt mulţi oameni profesionişti, cu mulţi eroi necunoscuţi. Asta ne mai trebuie, să se războiască şi instituţii importante între ele.

Despre incidentele de la proteste

Nu au fost infiltraţi. Cred că au fost plătiţi şi duşi acolo. Noi nu i-am plătit. Cred că procurorii se apropie de adevăr. Acolo erau copii printre manifestanţi. Nu e normal ce s-a întâmplat. Ideal e să se ajungă la cel care a avut ideea (n.r.-violenţelor). Trebuie găsită mâna criminală.

Plâgerea împotriva procurorului care s-a ocupat de cazul său

Mandatul lui Papici se încheiase la 23 septembrie. Rechizitoriul a fost semnat în 27 septembrie când nu mai avea calitatea. Rechizitoriul trebuia anulat. Faptul că a semnat arogându-şi o funcţie pe care nu o avea, asta e trecută în plângerea penală. Separat am făcut o cerere de contestaţie la executare. Eu la această oră nu am hotărârea completă. D-aia nu am putut merge nici la CEDO.

Despre solictarea lui Vosganian privind impozitele lui Iohannis

Eu cred că ministrul de Finanaţe şi şeful ANAF-ului nu se pot juca. E vorba de nişte case luate prin fals. pe de altă parte, solicitarea lui Vosganian nu poate fi neluată în seamă de ANAF. Lumea să vadă. Iar banii trebuie să vină la bugetul de stat

Despre referendumuri

Sunt două întrebări care trebuie să ajungă la public. Vreau să avem o întâlnire cu Coaliţia pentru familie. Au în spate 3 milioane de semnături. Ceea ce am vorbit înainte de alegeri, rămâne valabil. Trebuie să se dea răspuns privind familia. În al doilea rând, să vedem ce părere au românii despre imunităţi. Nu e obligatoriu să fie şi la noi aşa. Trebuie să discutăm şi să vedem ce spun românii. Ca şi procedură discutăm cine poate cere referendumul. Dacă poate doar el, facem un apel.

Aceste două întrebări nu sunt de grădiniţă. Sunt profunde pentru societatea românească. Nu sunt inventate acum. Noi avem un protocol cu Coaliţia pentru familie. Şi alte partide au protocol.

Despre referendumul solicitat de preşedinte

Va primi aviz în termenul legal. Preşedintele decide atunci întrebarea şi data.

Despre întâlnirile cu ambasadorii

Eu sper că după aceste întrebări au înţeles. Tăriceanu a vorbit cu un lider european şi acel lider i-a spus că ei ştiau că ei au adoptat o ordonanţă pentru amnistie. Guvernul a informat ambasadele şi alte instituţii. Acea ordonanţă nu a afectat statul de drept. O decizie a CCR se încearcă a fi blocată.

Eu mi-am făcut datoria, premierul şi-a făcut datoria. Ministrul de Externe a explicat textul ordonanţei şi oprtunitate ordonanţei. După abrogarea ordonanţei suntem curioşi ce reacţie mai au aceste ambasade. DIn câte ştiu, niciuna din aceste ţări nu are incriminat abuzul în serviciu.

Europarlamentarii noştri au explicat ce se întâmplă. Doamna Macovei e cea care a spus şi că la referendum s-au furat două milioane de voturi.

Despre protestul USR

Eu am crezut că vin să-mi spună şi cum răspund ei la acuzaţiile de finanţare ilegală a partidului. Aici trebuie să răspundă. Poate speră că dacă participă la mitinguri, instituţiile nu cercetează. Joi m-au întâmpinat la grup. Era cel de la Cultură, Vlad Alexandrescu. Credeam că îmi spune ce matrapazlâcuri a făcut acolo. Ordonanţele lor vor pica.

Despre ieşirea din această situaţie

Noi vrem să ne ducem activitatea parlamentară şi să legiferăm legile necesare. Guvernul vrea să guverneze şi să pună în practică măsurile pe care le-au votat românii. Şi cealaltă parte trebuie să înţeleagă că în România au fost alegeri. Eu sper ca toate instituţiile statului să rămână în limitele constituţionale. E inadmisibil ca şefi de instituţii să vorbească de respectarea statului de drept şi ei să depăşească limitele Constituţiei.





Despre posibila suspendare a lui Iohannis şi alegeri anticipate

Tot ce e posibil să aibă în plan. Dacă nu va avea un apel la cal, înseamnă că merge pe planul iniţial. Nu are rost să ne păcălim. Eu vreau să respectăm şi votul din 2014 şi cel din decembrie 2016. Aşa cum au votat atunci, fiecare să-şi termine mandatul. Nu există motiv legal, democratic. Există doar dorinţa de a avea toată puterea în România.

Despre ameninţările cu moartea

Am primit ameninţări cu moartea. Eu, soţia şi copiii mei. Nu pot să reproduc aceste ameninţări. De ce această ură. Cine are teamă că dacă se pune în practică programul de guvernare România va deveni o forţă puternică din Europa. Cine? Cine din interior? Cine din exterior?