Gabriela Firea, atac furibund la adresa premierului Tudose, pornit de la Târgul de Crăciun din Piaţa Victoriei: Sunteţi în campanie pentru preluarea PSD

Potrivit DCNews.ro, Gabriela Firea şi Liviu Pleşoianu l-au atacat pe premierul Mihai Tudose într-o discuţie între comunicatorii partidului, care a avut în seara zilei de 30 noiembrie.

Gabriela Firea: Domnule prim-ministru, am memorie bună şi au fost şi martori la discuţiile noastre...nu e de mirare că nu le mai recunoaşteţi. Vă descrie întregul caracter şi comportament. Primăria Generală nu e în subordinea Guvernului, ca de altfel nicio primărie din ţară. Nu aveţi de ce să-mi faceţi mie sugestii sau recomandări, nici în privat, nici prin presă. Eu răspund în faţa legii şi a bucureştenilor. Dumneavoastră în faţa legii şi Parlamentului. Dacă îngrijorarea dv. e una sinceră şi onestă privind organizarea festivalului pentru copii şi a târgului din Piaţa Victoriei, m-aţi fi sunat să vorbim colegial şi nu mi-aţi fi dat indicaţii preţioase prin presă.

Primarul Capitalei i-a amintit lui Tudose momentele în care şeful Guvernului a susţinut mesajele #rezist, în opoziţie cu mesajele PSD.



Gabriela Firea:Nu uitaţi că dvs. aţi deschis acest conflict. Am tăcut jumătate de an. Jumătate de an în care aţi consumat timp şi energie pentru a mă bloca, pentru a stopa toate proiectele comune Guvern-Primăria Capitalei. V-aţi încălcat propriile promisiuni că veţi sprijini proiectele Capitalei României. Noi nu vă cerem bani. Vă solicităm parteneriate legitime. Dl. Iohannis e în campanie electorală pentru prezidenţiale, dv. sunteţi în campanie electorală pentru preluarea PSD. Nu negaţi, este inutil, o ştiu şi o simt tot mai mulţi colegi. Dumneavoastră sunteţi de la Brăila şi nu de la Craiova, dvs. nu ştiţi ce este statul paralel, deşi nu aţi avut curajul să...

Sunt două echipe în partid: acoperiţii şi civilii

În dispută a intervenit şi Liviu Pleşoianu, care a susţinut poziţia primarului general.

Liviu Pleşoianu: Domnule Tudose, nu cred că vreţi să vă spun chiar aici ce convingeri am în ceea ce vă priveşte. Am o singură mare satisfacţie: nu v-am votat premier în Parlament. Bine am făcut, îmi vine să mă felicit.

Gabriela Firea: Nu putem fi uniţi cu cei care au ordin pe unitate, suntem civili. Şi nu ne amuză cumpenele prin care trece echipa noastră.

Pe 30 noiembrie, premierul Mihai Tudose a declarat că decizia primarului Capitalei de a organiza un târg de Crăciun în Piaţa Victoriei nu este cea mai inspirată, el motivând că, în primul rând, oamenii nu au pe unde să traverseze şi, în plus, este o decizie care se interpretează, dat fiind că acolo au loc proteste. Gabriela Firea a răspuns public că nu vrea să comenteze afirmaţiile premierului, preferând să îşi canalizeze „gândul şi energia“ către cinstirea eroilor şi identitatea naţională, în contextul zilei de 1 Decembrie.