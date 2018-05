Felix Stroe, la un pas de a fi debarcat de la şefia PSD Constanţa. Stroe a fost de partea lui Tudose în disputa cu Dragnea

La începutul lunii iunie se încheie procesul de evaluare a dosarelor de candidatură pentru conducerea RAJA SA, cel mai mare operator public regional din România în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate şi deserveşte peste trei milioane de beneficiari din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Dâmboviţa, Braşov, Prahova şi Bacău.

Pentru postul de director general şi-a depus dosarul Felix Stroe, iar pentru director executiv – Aurel Presură. Teoretic, ar fi o simplă formalitate, de vreme ce nimeni altcineva nu a dorit să candideze. Totuşi, după evaluare urmează şi votul în Consiliul Judeţean Constanţa. O şedinţă în care să fie aprobat noul Consiliu de Administraţie al RAJA ar urma să aibă loc la jumătatea lunii iunie.

În ultimele luni, potrivit replicaonline.ro, s-ar fi lucrat intens la o strategie de schimbare a lui Felix Stroe de la conducerea PSD Constanţa. Potrivit presei locale, între cei care ar urmări „mazilirea” lui Felix Stroe, în afară de Liviu Dragnea, s-ar număra preşedintele CJ, Horia Ţuţuianu şi senatorul Nicolae Moga.

Astfel, în schimbul votului consilierilor PNL în Consiliul Judeţean Constanţa, atunci când va intra în dezbatere aprobarea mandatelor pentru RAJA, un liberal ar urma să devină director general interimar al regiei. S-ar fi negociat, spun sursele citate, ca fostul primar al municipiului Medgidia, Marian Iordache, să preia conducerea interimară a RAJA Constanţa.

La nivelul CJC, din totalul de 37 de consilieri, PSD are 16, PNL are 15, ALDE – 3, iar PMP – 3. Ca mandatul lui Stroe să nu fie validat, ar fi nevoie de jumătate plus unu din voturi. Artizanii puciului despre care se vorbeşte ar miza pe câteva voturi de la PSD (nu multe, pentru că există destui consilieri PSD încă fideli lui Stroe), voturile liberalilor şi voturile celor de la ALDE.