Dragnea îi răspunde lui Iohannis: Nu am limbajul colorat al preşedintelui. Eu nu am văzut-o ca pe o critică

„Îmi asum faptul că n-am reuşit să fiu la televizor, când a fost conferinţa de presă, dar am citit ulterior. Eu nu am văzut-o ca pe o critică. Am văzut-o ca pe o încercare de a prezenta o analiză, spunând ulterior că nu există o analiză proprie. Nu există niciun motiv ca măsurile fiscale respective să nu se mai adopte. Absolut niciuna. Sunt măsuri care aduc numai bine. Am vorbit cu mediul de afaceri, am vorbit cu companii foarte mari, cu companii mici. Nu sunt bulversate din acest motiv.”, a spus Dragnea.

Întrebat cum comentează declaraţiile lui Iohannis potrivit cărora un român cu salariu mediu brut va câştiga 3 lei după marea „revoluţie fiscală”, Dragnea a spus: „Până acum ceva timp se vorbea că se pierde la salariu. Deci, dl preşedinte susţine măsurile noastre. Va creşte netul. Este o măsură care aduce beneficii. Angajatorul nu va plăti mai mult, salariatul nu va primi mai puţini bani.”

Cât despre „ţopăiala fiscal bugetară” denunţată de Iohannis, Dragnea a spus că „nu are limbajul colorat al preşedintelui”.