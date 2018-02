Decebal Făgădău: Partidul are nevoie de un moment de aşezare. Atâtea momente de încercare într-un an de guvernare nu au mai fost în istoria niciunui partid

Decebal Făgădău, preşedintele executiv PSD Constanţa, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că atâtea momente de încercare câte au avut loc în 2017 pentru PSD nu au mai fost în istoria niciunui partid. Acesta a precizat că un Congres extraordinar este oricând binevenit, mai ales în contextul în care partidul are nevoie de o reaşezare.

“Oricând este binevenit un Congres. Atunci când simţi că este nevoie de o reaşezare a lucrurilor în partid, da, acesta este modul prin care le poţi reaşeza: congresul. Trebuie să recunoaştem că nu doar în istoria partidului nostru, dar nici în istoria celorlalte partide, nu au fost atâtea momente de încercare într-un an de guvernare câte au fost la noi în 2017. Tocmai de aceea, consider că este o hotărâre înţeleaptă, ba mai mult, dintre cei care spuneau că nu este necesar un congres, îmi amintesc că erau mulţi care în urmă cu câteva săptămâni spuneau că ar fi nevoie de un congres”, a afirmat Făgădău.

El a precizat că partidul are nevoie de un moment de aşezare, sperând ca acest an să fie unul liniştit şi de construcţie.

“Evident că partidul are nevoie de un moment de aşezare, de calmare pentru că trebuie să profităm de acest an, sper să fie unul de linişte şi de construcţie, întrucât 2019 nicidecum nu va fi unul liniştit. Va fi unul în care vom avea două rânduri de alegeri, alegeri europarlamentare şi alegeri prezidenţiale”, a menţionat preşedintele executiv al PSD Constanţa.

El a mai adăugat că în cadrul congresului ar trebui să se discute şi despre revizuirea Statutului partidului.

„Un lucru important pentru partid ar fi revizuirea statutului. Statutul, în ultima perioadă a fost cam des modificat şi mai puţin inspirat, pe alocuri. Ori cred că o discuţie foarte serioasă tocmai pentru a pregăti acest congres poate fi legată de statutul partidului astfel încât să acoperim o mulţime de situaţii noi pe care nu le-a prevăzut nimeni. Am avut momente în care noi am mandatat pe cineva să ne reprezinte pentru funcţii înalte după care, în momentul în care tot noi, prin forurile statutar alese, Birou Permanent Naţional, Comitet Executiv Naţional, am hotărât să retragem sprijinul, am văzut că mulţi rămâneau ancoraţi pe poziţiile respective”, a explicat Decebal Făgădău.