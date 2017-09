Cătălin Ivan: Dragnea este cel mai corupt şi lipsit de scrupule politician pe care l-a avut România vreodată. Era certă înlocuirea Rovanei Plumb

„In dosarul Belina este si o veste buna pentru Rovana Plumb. Dragnea nu o va mai schimba din functia de ministru atata timp cat are nevoie de ea. Era data ca certa inlocuirea ei, nu doar ca zvon. Vestea proasta pentru ea, pentru PSD si, in final, chiar pentru Romania avand in vedere functiile si influenta lui Liviu Dragnea la cel mai inalt nivel, este ca vom fi cu totii victime colaterale in fuga disperata din fata justitiei a probabil celui mai corupt si lipsit de scrupule politician pe care l-a avut Romania vreodata“, a scris Cătălin Ivan pe Facebook.

„Cei care accepta sa-l ajute pe acesta, care inchid ochii si se lasa folositi, care considera ca nu este problema lor si care nu fac nimic pentru a readuce normalitatea in Romania sunt mai degraba complici decat victime. Din pacate, PSD, asa captiv cum este in acest moment, tace complice. Sper ca nu pentru mult timp. Au disparut suficient de multe partide de stanga din Europa“, a mai scris Ivan.

Liderii PSD s-au reunit, luni, în Biroul Permanent al partidului, pentru a discuta despre cazul vicepremierului Sevil Shhaideh - pusă sub urmărire penală în dosarul "Insula Belina” - şi al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, în cazul căreia DNA a cerut sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de urmărire penală. Decizia: vot în unanimitate pentru susţinerea celor două.

