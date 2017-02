Şedinţă a liderilor PSD. Deciziile Guvernului Grindeanu pe Justiţie şi protestele din ţară, pe agendă

PSD urmează să stabilească, în cadrul şedinţei de CExN, poziţia partidului faţă de măsurile Guvernului Grideanu pe partea de Justiţie, precum şi ce strategie vor adopta în urma protestelor din Bucureşti şi din alte oraşe ale ţării, potrivit surse social-democrate.Printre subiectele de discuţie ale PSD se numără şi proiectul de buget pe 2017, care urmează să intre în Comisiile de specialitate pentru avizare şi ulterior votat în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a exprimat până la acest moment nicio poziţie referitoare de deciziile Guvernului Grindeanu pe tema Justiţiei. Dragnea a lipsit atât de la şedinţa grupurilor PSD de miercuri, precum şi de la sedinţa Birourilor Permanente Reunite.

Dragnea a afirmat, marţi, referitor la ordonanţele privind graţierea şi modificarea Codurilor penale, că s-a ajuns ca în povestea „Petrică şi lupul”, iar miniştrii trebuie să decidă lucrurile în care cred ei, şi nu în care cred alţii, deoarece reprezintă un guvern legitim, rezultat dintr-un vot al Parlamentului.

„Eu nu am înţeles exact care este supărarea. Pe de-o parte este preşedintele CEDO care spune public că România trebuie să ia măsuri după modelul Italiei, pe de altă parte, nu am înţeles, ideea că s-ar putea face o ordonanţă de modificare a Codului penal pentru punerea în acord a deciziilor Curţii Constituţionale. Dacă nici deciziile Curţii nu mai sunt importante, trebuie să decidem asta, dar împreună cu Curtea Constituţională. Pe de altă parte, eu am primit, şi colegii mei, mai multe mesaje directe şi mult mai multe indirecte de la susţinătorii PSD-ului care vor ca Guvernul să fie lăsat să îşi exercite prerogativele constituţionale pentru că ei au votat acest lucru. În sensul ăsta am văzut ce s-a întâmplat duminica trecută şi acum o săptămână“, a afirmat liderul PSD cu două ore înainte ca Florin Iordache, ministrul JUstiţiei, să anunţe adoptarea ordonanţei de urgenţă.