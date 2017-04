Tudorel Toader, despre extrădarea lui Ghiţă din Serbia: Noi am trimis întreaga documentaţie. Sunt 475 de pagini

Întrebat de ce judecătorii din Serbia au extins termenul până la care Guvernul României poate trimite documentele prin care solicită extrădarea lui Sebastian Ghiţă la 40 de zile, la solicitarea Ministerului Justiţiei din România, Tudorel Toader a preizat

„Este o procedură uzuală. Am solicitat prelungirea termenului de la 18 la 40 de zile în ideea de a preîntâmpina, de a preveni posibilitatea ieşirii din termen şi celor aflaţi în situaţia respectivă. O măsură de precuaţie pe care am trimis-o cu mult timp în urmă. Curtea Supremă a aprobat-o. Noi am trimis întreaga documentaţie miercuri. Sunt 475 de pagini. A fost tradusă în timp, într-un efort susţinut. Au fost înregistrate la Ministerul Justiţiei din Serbia“, a declarar ministrul român al Justiţiei.

De asemenea, acesta a precizat că ministerul pe care-l conduce şi-a îndeplinit atribuţiile în cazul extrădării lui Ghiţă de ieri. „De ieri de la 13.30 Ministerul Justiţiei şi-a îndeplinit atribuţiile“, a mai spus Toader.