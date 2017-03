Revoltător. Client snopit în bătaie de un taximetrist de la Leone pentru că a cerut bon fiscal

Incidentele în care sunt implicaţi taximetrişti parcă nu se mai termină. Un bucureştean a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost bătut până la leşin de un taximetrist de la firma Leone căruia i-a cerut la finalul unei curse bon fiscal şi a refuzat să plătească mai mult decât indica aparatul de taxat.

Poliţia a demarat o anchetă pentru găsirea agresorului, dar cercetările bat pasul pe loc. Mai mult, victima ar fi fost sfătuită „prieteneşte“ de către anchetatori să-şi retragă plângerea pe motiv că autorul nu poate fi identificat. Tânărul nu s-a lăsat intimidat, şi-a angajat un avocat, şi a deschis o acţiune penală în instanţă, dar şi una civilă, îndreptată împotriva companiei Taxi Leone.

Incidentul s-a petrecut luna trecută, când Alin Berba (30 de ani) a luat un taxi din Centrul Vechi. Voia să ajungă acasă undeva în zona Gării Obor. Iniţial a fost refuzat de mai mulţi taximetrişti pe motiv că distanţa era prea scurtă. În cele din urmă, un taximetrist de la Leone a accepat însă când s-a urcat în maşină tânărul a fost informat că-l va costa 25 de lei cursa. Acesta nu a zis nici da, nici ba. „În drum spre casă în zona Pieţei Unirii, taximetristul a fost oprit de poliţişti, care făceau o razie. I-am spus poliţistului că şoferul mi-a cerut mai mult decât costă cursa. Agentul s-a uitat la aparat, a văzut că merge şi mi-a zis că nu are ce să facă şi ne-a dat drumul să plecăm“, povesteşte Alin Berba.

Bătut până la leşin

Problemele aveau să apară la destinaţie. Iritat că clientul i-a plătit doar suma indicată de aparat şi a avut neobrăzarea să mai ceară şi bon fiscal, taximetristul a decis să-I dea acestuia o lecţie. Cu bâta de baseball din dotare.

„Am ajuns acasă, cursa făcea 10 lei şi ceva, i-am dat 11 lei şi am cerut bon fiscal. Mi-a zis că nu mi-l dă şi mi-a cerut 25 de lei. Am refuzat şi am coborât din maşină. Am văzut că a scos din portieră o bâtă de baseball şi a vrut să fug, dar nu am apucat. M-a lovit cu bâta în cap de mai multe ori, după care nu am mai simţit nimic. Nu ştiu cum am reţinut indicativul de pe taximetru: 361”, îşi aminteşte Berba.

Dată fiind ora târzie, nimeni nu a văzut incidentul. Când s-a asigurat că tânărul nu mai mişcă, agresorul l-a lăsat lat în mijlocul drumului şi a plecat. Când şi-a revenit în simţiri, Alin Berba a reuşit să ajungă la uşa blocului şi să sune la interfon. Soţia l-a ajutat să ajungă în casă şi a sunat la 112. Un echipaj SMURD şi unul de Poliţie au sosit la faţa locului. Victima, care îşi revenise între timp, le-a spus poliţiştilor ce s-a întâmplat. Dus de urgenţă la Spitalul Floreasca, medicii i-au pus mai multe copci şi i-au făcut investigaţii medicale. Când şi-a mai revenit, tânărul a mers la Secţia 9 Poliţie şi a depus plângere. Ulterior, a mers la Institutul de Medicină Legală pentru a-şi lua un certificat medico-legal. Poliţiştii au tărăgănat ancheta încă de la început. „Am început să-i sun la două zile. În final, dosarul a fost repartizat unui agent de poliţie, care mi-a mai luat o dată declaraţie. I-am spus că în zonă sunt mai multe camere de luat de vederi. A zis că a verificat, dar pe camere nu se vede nimic, pentru că era noapte. Le-am zis să vorbească cu poliţistul care ne-a oprit la Unirii, dar au refuzat, spunând că n-are cum să ţină minte un poliţist sute de taximetrişti pe care i-a controlat“, povesteşte victima.

Sfătuit să-şi retragă plângerea

Alin Berba a simţit cu surprindere ostilitate din partea poliţiştilor, deranjaţi de insistenţa acestuia. În cele din urmă, agenţii l-au chemat la o identificare dar, surpriză, în planşele prezentate de aceştia nu era cel care l-a agresat pe tânăr. Revoltător este că poliţiştii l-au sfătuit să-şi retragă plângerea.

„Mă simţeam ca un infractor, ca şi cum eu aş fi greşit cu ceva. Poliţiştii mă priveau cu reticenţă şi cu răceală. M-au chemat la identificare după nişte planşe cu două persoane care ar deţine licenţa 361, număr pe care îl reţinusem. Am spus că nu recunosc niciunul dintre ei. Mi-au arătat un taximetru Renault, dar eu mă urcasem într-o maşină Dacia Logan. Atunci, unul dintre poliţişti mi-a zis că ar fi mai bine să-mi retrag plângerea. Tonul era că nu s-a întîmplat nimic grav şi că oricum nu îl vor găsi pe taximetrist. Aşa am simţit eu că poliţiştii nu vor să iasă din birou şi că astfel de fapte sunt nimicuri pentru ei“, a spus Alin Berba. De atunci, nu l-a mai sunat nimeni de la Poliţie.

Compania de taxi, bună de plată

Tânărul a angajat un avocat, depunând la instanţă o plângere penală pentru agresiune. „Aşteptăm rezultatul de la Medicină Legală cu privire la numărul de zile de îngrijiri medicale pe care urmează să le primească victima. În funcţie de asta, discutăm de loviri şi alte violenţe sau de vătămare corporală. O să ne constituim şi parte civilă şi o să chemăm ca parte responsabilă civilmente societatea Leone. Nu doar şoferul este responsabil de ce s-a întâmplat, dar şi firma. Eu mă urc într-un taxi Leone pentru că ştiu că firma e serioasă, eu n-am de unde să ştiu că un individ o să-mi dea cu bâta în cap după ce mă dau jos“, a explicat, pentru „Adevărul“, avocatul Adrian Cuculis.

Ionuţ Oneţ, directorul Taxi Leone, a confirmat că poliţiştii au solicitat datele a doi şoferi, care ar fi spus că maşina căutată era un Renault şi nu Dacia Logan aşa cum a reclamat victima.„Noi am trimis şoferii cu datele cerute la Poliţie, dar am înţeles că nu este vorba de un taximetrist de-al nostru. Indicativul 361 este de la o maşină Dacia Logan, nu Renault cum au zis poliţiştii. Noi lucrăm numai cu colaboratori. Eu sunt răspunzători pentru tot ce se întâmplă, pentru imaginea pe care ne-a creează pe stradă. Aşteptăm să vedem ce spune ancheta Poliţiei“, a declarat Ionuţ Oneţ.

Reacţia autorităţilor

Autorităţile au dat semnalul unei adevărate ofesnsive împotriva taximetriştilor care fac lege în stradă, dar rezultatele se lasă încă aşteptate. La Primăria Capitalei s-au adunat sute de plângeri împotriva taximetriştilor, cele mai multe privind refuzul şoferilor de a efectua curse şi comportamentul necivilizat al acestora.

De aceea, Primăria Capitalei lucrează la un proiect de Hotărâre de Consiliu General, la care participă mai multe direcţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, cu consultarea asociaţiilor profesionale de resort, privitor, printre altele, şi la comportamntul necivilizat al taximetriştilor faţă de şoferi sau la refuzul acestora de a efectua curse către anumite destinaţii sau fără plata unor sume stabilite arbitrat de aceştia.