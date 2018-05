PREMIERĂ Politicienii sunt uniţi, dar numai pentru familia „naturală“: Isus ne spune să iubim toţi oamenii, dar asta nu ,,însemnează“ să le iubim şi păcatele

În aceaşi zi, în care Curtea Constituţională a hotărât respingerea sesizării facută de partidele din opoziţie cu privire la Legea Referendumului (care îl scoate din joc pe Klaus Iohannis), într-o încăpere cu trei candelabre din Palatul Parlamentului s-a desfăşurat o conferinţă despre familia tradiţională.

Referendumul va avea loc între 10 şi 17 iunie (Florin Iordache, Vicepreşedinte la Camera Deputaţilor)

CpF şi-a selectat atent participanţii la masa discuţiilor

Coaliţia pentru Familie şi-a selectat atent participanţii la masa rotundă. În primă linie s-au aflat liderii altor organizaţii conservatoare: ADF International, In the Name of Family şi La Manif Pour Tous. Ele sunt cunoscute pentru faptul că sunt homofobe şi apără familia tradiţional-creştină, speculând chiar că UE şi ONU nu protejează suficient drepturile acestor familii şi nici suveranitatea statelor cu privire la dreptul de a stabili ce înseamnă instituţia familiei în societăţile lor.

Totodată, au participat reprezentanţii mai multor culte religioase. Din partea Bisericii Ortodoxe a venit Ionuţ Corduneanu ( vicar patriarhal), Vasile Bănescu ( Purtătorul de Cuvântul al Patriarhiei) şi Raluca Mihalache (Trinitas TV). Din partea minorităţilor religioase au fost prezenţi: Rafael Shaffer (Prim Rabin), Virgil Achihai (Preşedintele Uniunii Bisericilor Creştine după Evanghelie), profesorul Daniel Bulai (Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti) şi Nelu Ardelean (Secretar General al Uniunii Bisericilor Baptiste).

Coaliţia pentru Familie a avut preferinţe şi în rândul jurnaliştilor care au stat la masa discuţiilor. Dacă pentru Antena 3, Realitatea TV sau Evenimentul Zilei au fost locuri rezervate la masă, nu acelaşi lucru a fost valabil şi pentru Adevărul sau alte instituţii de presă care au avut jurnalişti prezenţi la eveniment.

În această companie, CpF, BOR şi partidele parlamentare au vociferat că desfăşurarea referendumului pentru familie este imperativă, principalele motive invocate fiind:

păstrarea valorilor tradiţional-creştine

respectarea voinţei celor trei milioane de români care au semnat pentru schimbarea definiţiei familiei în Constituţie

„Valoarea căsătoriei ca temei al familiei este una foarte importantă pentru poporul român. Nu există nicio iniţiativă civică de o anvergură mai mare în România decât aceasta. Noi vom persevera, indiferent de câte piedici vom avea, iar ultimele patru săptămâni demonstrează că piedicile au urcat la cel mai înalt nivel, respectiv preşedintele României s-a poziţionat în mod clar împotriva referendumului în două declaraţii: una în luna martie şi una săptămâna trecută“, a declarat purtătorul de cuvânt al CpF, Ana Săcrieru

„Este tulburător. Eu, personal, am fost extrem de tulburat şi de şocat să aud declaraţia preşedintelui României la Bacău spunând că această revizuire constituţională inflamează societatea“, a spus şi Mihai Gheorghiu, preşedintele CpF.

Urmările căsătoriilor homosexuale duc la adopţia copiilor de către acestea, ceea ce cultele religioase nu pot accepta pentru că intră în contradicţie totală, frontală, cu viziunea creştină asupra familiei.

Pe aceeaşi lungime de undă s-a poziţionat şi purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), Vasile Bănescu. „Biserica Ortodoxă, cât şi celelalte culte religioase au sprijinit în mod public ducerea la bun sfârşit a acestui demers. Urmările căsătoriilor homosexuale duc la adopţia copiilor de către acestea, ceea ce cultele religioase nu pot accepta pentru că intră în contradicţie totală, frontală, cu viziunea creştină asupra familiei. Noi susţinem familia naturală, nu tradiţională, aşa cum este numită de obicei, pentru că familia tradiţională, străveche, nu mai există. În schimb, există familia naturală formată fie din căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, fie din familii monoparentale rezultate din adopţie“, a afirmat reprezentantul BOR.

Şi partidele de la putere au militat pentru desfăşurarea referendumului. „A fost o luptă grea. Este grea, dar se apropie un moment final. Anul trecut, toţi cei din sală, nu aveam aceeaşi speranţă că se va organiza referendumul. Noi, tot timpul, am avut credinţa că acest lucru se poate realiza. Nouă ne pasă ce se întâmplă cu societatea noastră mâine, ce se întâmplă cu copiii noştri, cu nepoţii noştri, nu pentru că am urî pe cineva. Dimpotrivă, Isus ne spune că trebuie să iubim toţi oamenii, dar asta nu însemnează că noi trebuie să iubim păcatele pe care aceştia le săvârşesc““, a subliniat ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş.

„Noi nu trebuie să acceptăm orice ne este servit de vestul Europei“

La rândul său, senatorul PSD, Titus Corlăţean, s-a plâns de faptul că prea puţini români au auzit de cei 40 de europarlamentari care susţin iniţiativa CpF. „Presa de la noi este foarte ostilă acestei chestiuni. Trebuie să recunoaştem că mergem împotriva valului european. Ne place sau nu ne place, este o realitate. Însă, noi nu trebuie să acceptăm orice ne este servit de vestul Europei. Nu orice lucru ţine de rădăcina creştină a poporului român“, a conchis Corlăţean.

„Marea parte a colegilor din PNL susţin referendumul. Este un drept fundamental al poporului român. Vă rog, nu mai spuneţi că este un referendum PSD sau al lui Dragnea. Nu. Este o chestiune care ţine de valorile identitar-creştine pe care noi le apărăm şi în baza cărora stă nu doar formarea societăţii româneşti, ci şi a celei occidentale“, a declarat şi deputatul PNL, Daniel Gheorghe.

În cele din urmă, a fost lăsat să aibă o intervenţie şi un membru USR, care i-a acuzat de ipocrizie pe liderii coaliţiei de guvernare. „Tema despre care vreau să vorbesc astăzi se numeşte ipocrizie şi democraţie. Am aflat din presă că PSD şi ALDE vor să organizeze un mega miting pentru susţinerea familiei tradiţionale. Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu sunt adevărate modele de familişti, după cum ştim cu toţii. PSD se dedublează foarte frecvent între ceea ce face la Bucureşti şi ceea ce face la Bruxelles“, a afirmat deputatul USR, Dobrovie Adrian.

Oficialul a mai subliniat că nu poate exprima poziţia USR, dat fiind că, el, personal, susţine Referendumul pentru familie, spre deosebire de alţi colegi de partid.



Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu sunt adevărate modele de familişti, după cum ştim cu toţii.

Poziţia Comunităţii LGBT despre conferinţa CpF şi referendumul pentru familie

„MozaiQ consideră inoportună prezenţa reprezentaţilor Alliance Defending Freedom în România, la conferinţa de la Parlament organizată de Coaliţia pentru Familie, cei de la ADF fiind declaraţi în SUA deja un grup de ură, pentru acţiunile lor. Încă o dată ni se arată că încercarea de modificare a Constituţiei României se face cu sprijin din partea grupurilor ultra-conservatoare din SUA şi din alte ţări. Mai mult, rămâne întrebarea, cine finanţează Coaliţia pentru Familie, de unde au fonduri pentru a organiza conferinţe, a aduce invitaţi din străinătate, a închiria săli de mii de euro? Acţiunile Coaliţiei pentru Familie sunt opace şi menite doar să răspândească ură şi vrajbă între cetăţeni. Ne menţinem poziţia că iniţiativa de modificare a Constituţiei trebuie respinsă în Senat pentru că încearcă să ne împartă în cetăţeni de rangul I şi rangul II“, a declarat Robert Raţiu, preşedintele MozaiQ (ONG care militează pentru drepturile persoanelor LGBTI).

UE cere o formă de recunoaştere a cuplurilor de acelaşi sex

Jurisprudenţa CEDO spune că orice stat european îşi poate legifera instituţia căsătoriei după cum consideră, cu condiţia să ofere o alternativă şi persoanelor cărora le este interzis să îşi oficializeze relaţia. De aceea, adoptarea parteneriatului civil, inclusiv pentru persoane de acelaşi sex, a devenit un standard în rândul ţărilor din UE care au interzis căsătoriile între persoanele care aparţin unor minorităţi sexuale. Astfel, numai 6 state membre UE din totalul de 28, printre care şi România, nu recunosc cuplurile de acelaşi sex.