Milionarul Tiberiu Urdăreanu este aşteptat astăzi la Curtea Supremă pentru a fi audiat în dosarul lui Ludovic Orban

Tiberiu Urdăreanu este cel care l-a denunţat pe Orban la DNA. El a mai fost chemat în instanţă pe 13 noiembrie, însă nu s-a prezentat, motiv pentru care judecătorii au decis ca el să fie adus cu mandat, fiind şi amendat cu 3.000 de lei.

Procesul se află în faza de apel, după ce Ludovic Orban a fost achitat în primă instanţă, pe 31 ianuarie, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

Declaraţia lu Sorin Oancea

La termenul din 13 noiembrie de la ICCJ, au fost audiaţi patronii Realitatea TV şi B1 TV, Cozmin Guşă, respectiv Sorin Oancea.

„Au fost discuţii despre şansele pe care le are şi aşezarea scenei politice în acel moment, toate la sediul B1 TV. La prima întâlnire, nu i-am oferit sfaturi despre campania sa, pentru că era prea devreme. A doua întâlnire a fost interpretată de mine ca o întâlnire de PR, pentru a menţine relaţia noastră - eu am întrebat cum merge campania pentru că, după părerea mea, nu mergea gorzav. (...) A treia întâlnire a fost bâlbâită, deoarece într-un prim moment a fost stabilită pentru a avea loc într-o zi de miercuri, în ziua de joi era răcit domnul Orban şi nu a avut loc, iar vineri, deşi era stabilită în principiu, fără a fi fixată o ora, am fost mirat, fiind apelat la telelefon de secretara mea, care m-a informat că acesta a venit. Pe durata aşteptării, am rugat doi colegi să îi ţină companie şi să îi prezinte oferta pentru site-ul B1 TV”, a spus Sorin Oancea, subliniind că doar pachetul pentru campania electorală din mediul online era contracost, alte servicii similare fiind gratuite, potrivit Legii alegerilor locale.

Ce a spus Cozmin Guşă

La rândul său, Cozmin Guşă a declarat că natura discuţiei purtatăe cu Ludovic Orban a vizat o colaborare între Realitatea TV şi cel din urmă, în calitate de candidat la funcţia de primar al Bucureştiului.

„Partea cea mai mare a discuţiilor a fost legată de strategia candidaturii lui Orban, în urma unor întrebări directe ale dânsului la adresa mea şi a unor răspunsuri pe care am acceptat să i le dau pro bono, despre campania sa electorală. (...) Opinia cu privire la şansele sale mi-am exprimat-o şi public, înainte de întâlnirea cu Orban, în sensul ca avea şanse reduse de a câştiga. Dacă nu i-am spus, cred i-am sugerat. Motivul principal era lipsa de susţinere din partea celor doi co-preşedinţi ai PNL de la acea data, Alina Gorghiu şi Vasile Blaga. (...) Înainte cu două săptămâni de această întâlnire, am avut o discuţie cu Vasile Blaga, secondat de şeful de campanie PNL la nivel naţional, Ilie Bolojan. Cel din urmă a participat telefonic. Acolo, am stabilit că detaliile colaborării din campanie între entitatea Realitatea Media şi PNL vor fi discutate de Bolojan cu persoana pe care ar fi urmat să o desemnez din trustul nostru media. Nu am discutat despre sume de bani cu Orban, informându-l că a avut loc discuţia cu Blaga, care l-a desemnat pe Bolojan pentru aceste discuţii”, a spus Cozmin Guşă în faţa completului de judecători ai ICCJ.

Acuzaţiile DNA