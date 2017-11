Membru CSM, despre criticile SUA privind Legile justiţiei: Tonul dur arată că decidenţii nu au luat în considerare niciun alt semnal intern sau extern

Partenerii externi subliniază ceea am spus şi noi, înăuntrul ţării. Peste 4000 de magistraţi, adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, CSM-ul în două rânduri, marea parte a societăţii civile, toţi au atras atenţia clar şi răspicat asupra caracterului dăunător al propunerilor legislative şi au solicitat retragerea lor. Acest ton dur, nemaiîntâlnit în raporturile actuale dintre parteneri statali subliniază că problematica este foarte gravă şi că decidenţii nu au luat în considerare niciun alt semnal intern sau extern, deşi toată lumea civilizată şi-a manifestat repetat îngrijorarea. Partenerii externi văd dincolo de acţiuni de fake news, de manipulare, de denigrare a oricui are altă părere, de poveşti legate de state paralele formate şi din organe judiciare sau de aşa zise schimbări ale voturilor peste noapte în CSM ori de nevoi de a păstra aşa zise privilegii, toate situate departe de terenul realităţii. Legile trebuie retrase, procesul legislativ reconstruit de la zero pe fundaţii solide, autismul şi aroganţa instituţională trebuie înlocuite cu respectul şi cooperarea reală", a declarat Bogdan Mateescu, judecător CSM, pentru Mediafax.