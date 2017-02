Mărturiile care i-au adus lui Cătălin Voicu condamnarea la 7 ani pentru abuz în serviciu. Faptele de care era acuzat, făcute când era consilierul lui Ion Iliescu

Fostul senator Cătălin Voicu a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Bucureşti la cinci ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu, în dosarul privind achiziţii ale societăţilor Electrica, Electrica Serv şi Servicii Energetice Moldova de echipamente de protecţie şi de lucru cu adaosuri de aproape 2.500%.

Pedeapsa a fost unită cu condamnarea la şapte ani de închisoare primită de Voicu în 2013, în dosarul de corupţie, instanţa dispunând ca fostul senator să o execute pe cea mai grea, dar menţinând liberarea condiţionată decisă în februarie 2016, când Voicu a ieşit din penitenciar. Decizia nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

Minuta Tribunalului Bucureşti:

Cătălin Voicu, fost consilier în cadrul Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul Securităţii Naţionale: 7 ani de închisoare;

Nicolae Coroiu, fost director general Electrica: 5 ani cu închisoare;

Petru Andronache, director comercial Sucursala de Întreţinere şi Servicii Energetice MoldovaŞ

Ion Dumitru Măruţă (acţionar Tech Safety, firma care primea contractele umflate): 3 ani cu suspendareŞ

Radu- Dan Floarea (acţionar Tech Safety, firma care primea contractele umflate şi finul lui Cătălin Voicu): 3 ani şi 6 luni cu executare.

Voicu a scăpat de executarea sentinţei

Judecătorul de la Tribunalul Bucureşti a constatat că această faptă este concurentă cu cea pentru care Voicu a fost condamnat, în 2013, la şapte ani de închisoare şi a dispus ca fostul senator să execute pedeapsa cea mai grea, de şapte ani de închisoare. Instanţa a mai dispus ca pedeapsă complementară interzicerea dreptului de a alege şi de a fi ales în organele puterii de stat, precum şi dreptul de a ocupa o funcţie publică, pe o perioada de trei ani de la data executării pedepsei principale.

Instanţa a menţinut liberarea condiţionată a lui Voicu pentru pedeapsa de şapte ani de închisoare, decisă în februarie 2016, după ce fostul senator a executat aproape trei ani de închisoare.

Prin aceeaşi decizie, instanţa a dispus ca Voicu, împreună cu ceilalţi inculpaţi din dosar, să plătească societăţii Servicii Energetice Moldova despăgubiri civile de 5.284.893 de lei, echivalent a aproape 1.4 milioane de euro.

Sentinţa poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti, care va da o deciziei definitivă în acest dosar.

Reţeaua generalilor SIE

Ancheta în acest caz a vizat iniţial o firmă aparent modestă din Târgu-Jiu, Tech Safety, care a primit contracte de la companii de stat sau autorităţi locale. Martorii au explicat că în spatele ei sunt de fapt alte persoane. Potrivit DNA, creierul afacerii ar fi fostul parlamentar Cătălin Voicu (PSD).

În timpul anchetei, mai mulţi directori din cadrul Electrica au denunţat la DNA cum foşti generali ai unor servicii secrete au făcut presiuni la compania de stat pentru a da contracte unor firme apropiate. Totul s-a întâmplat în 2003- 2004, atunci când Voicu avea funcţia de consilier în cadrul Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul Securităţii Naţionale. Martorii au povestit la DNA cum Cătălin Voicu (general SPP în rezervă) venea la Electrica însoţit de Dumitru Ciobanu (fost şef al Direcţiei de Contrainformaţii din SIE), alţi generali, şi de tatăl preşedintelui fondator PC, Dan Voiculescu senior.



În martie 2013, Voicu l-a vizitat pe Coroiu, la sediul Electrica, pentru a discuta despre o achiziţie de echipamente de protecţia muncii. „Cătălin Voicu în acea împrejurare a făcut un lobby pentru promovarea firmelor româneşti însă nu-mi aduc aminte cu exactitate dacă acesta a făcut referire punctuală la firma Tech Safety,” a explicat Coroiu. Ulterior, au urmat mai multe întâlniri Coroiu-Voicu, iar SISE Moldova a achiziţionat mai multe produse de la Tech Safety.

Andronache, primul care a recunosut corupţia

Potrivit DNA, la ordinul lui Coroiu, directorul comercial SISE Moldova, Petru Andronache, a organizat o procedură ad-hoc de achiziţie şi a recepţionat mai multe echipamente de la firma Tech Safety. „Practic, nu a existat o procedură propriu-zisă de negociere cu furnizorul, acesta fiind impus de directorul general Coroiu cu agrementul directorului Mărghidan Ioan,” a explicat, la DNA, Andronache.

În prezent, el execută 7 ani de închisoare în dosarul Relu Fenechiu- „Tranformatorul”. Cea mai mare pedeapsă dată în acet dosar. În timpul procesului Electrica-Cătălin Voicu, Andronache (foto) a recunosut acuzaţiile şi a acceptat să fie judecat în procedura simplificată.

În momentul în care livrările de produse erau stopate de vreunul dintre cei responsabili, sau nu se făceau plăţile, interveneau presiunile. Generalul Dumitru Ciobanu şi Codruţ Sereş au fost audiaţi, în calitate de martori la DNA.

Voiculescu senior: „Să scot şi eu bani”

Unul dintre martorii-cheie din dosar este Constantin Oprea, fostul director general Electrica Serv. Acesta a povestit cu lux de amănunte cum se făceau presiunile. Potrivit DNA, declaraţiile lui Oprea Constantin se confirmă inclusiv prin conţinutul convorbirii telefonice purtate de acesta cu Dan Voiculescu senior - tatăl liderului PCîn data de 19 ianuarie 2006.

Cel de-al doilea îi spunea „să băgăm nişte marfă să scot şi eu banii de la ăştia”, adică de organizare de achiziţii publice la diverse autorităţi în scopul încasării de sume de bani. De asemenea, mai arată DNA, pe parcursul convorbirii, Voiculescu îi aminteşte şi pe Nicolae Coroiu, şi pe Codruţ (Şereş Codruţ - n.r.) în sensul că aceştia i-ar fi promis că o să-l ajute şi îi indică lui Oprea să apeleze la „general” (Ciobanu - n.r.) întrucât „îi cunoaşte şi poate să facă cu ei o treabă”.

Oprea a declarat că discuţia telefonică este reală şi se referea la intervenţii tot pentru Tech Safety, aceasta fiind de altfel singura firmă pentru care Voiculescu senior a intervenit. Voiculescu senior a decedat în ianuarie 2014, înainte ca ancheta DNA să înceapă.

Fostul ministru PC, Codruţ Sereş, a dat o declaraţie de martor la DNA în acest dosar în care a explicat că nu îşi aminteşte de firma Tech Safety, dar a acceptat posibilitatea ca Voiculescu senior – pe care îl cunoştea, „să fi fost în audienţă cu vreo problemă”.

„Mi-au cerut în mod expres să plătesc facturile”

Constantin Oprea, director general Electrica Serv

„Presiuni, la mine direct (sub forma de rugăminţi, solicitări, încercare de a fi convins să plătesc şi chiar ameninţare în sensul popririi conturilor), au venit din partea patronului lui Tech Safety, generalul Ciobanu Ion (cred că a fost adjunct la UM 0915), a soţiei acestuia, a lui Voiculescu senior (tatăl lui Voiculescu Dan, preşedintele Partidului Conservator). Aceştia, în mai multe rânduri, au venit la mine la birou şi mi-au cerut în mod expres ca SISE Moldova să plătească facturile emise de Tech Safety”, a declarat, la DNA, Constantin Oprea, director general Electrica Serv.

„Eu interzisesem plata acestor facturi în calitate de administrator delegat la Electrica Serv SA. Abia în 13.07.2005 am devenit director general la Electrica Serv SA. Majoritatea acestor vizite şi presiuni s-au făcut până a deveni director general la Electrica Serv SA. De asemenea, am avut recomandarea ministrului Şereş să soluţionez într-un fel această problemă deoarece era motivat că a avut reclamaţie de la Voiculescu senior, care fusese la el în audienţă.De altfel, biblioraftul de documente pe care l-am depus la dosar l-am primit de la registratura ministrului Şereş, fiind lăsat acolo de către Tech Safety, cu solicitarea de a fi soluţionat. Acesta este motivul pentru care am avut în posesie şi am putut depune în cadrul acestui dosar acele documente, despre care am înţeles că nu au fost identificate în SISE”, Constantin Oprea, director general Electrica Serv.

„A ţinut să sublinieze că domnul general Ciobanu va fi «şeful CNI»”

Tudora Lupă, director economic SISE Moldova

„Reţin că Voicu Cătălin a făcut prezentările şi pentru că, pentru a mă impresiona, a ţinut să sublinieze că domnul general Ciobanu va fi «şeful Comunităţii Naţionale de Informaţii» care era subordonat direct preşedintelui ţării. După ce Voicu Cătălin a făcut prezentările, directorul general Coroiu mi s-a adresat direct, spunându-mi că am fost chemată să-l informez «De ce refuz să fac plata produselor recepţionate din custodia de la Moldova». Făcea referire la refuzul meu de a efectua plăţi pe relaţia cu furnizorul Tech Safety”, Tudora Lupă, director economic SISE Moldova.

„Nu mai reţin exact, dar nu cred că greşesc (pentru că mi s-a părut atipic), când afirm că prezentarea celorlalte patru persoane a fost făcută de Voicu Cătălin (pe care îl ştiam de la televizor şi pe care atunci îl vedeam prima dată). Acesta mi-a făcut următoarele prezentă: un domn în vârstă (care se afla în stânga mea) mi-a fost prezentat ca fiind tatăl domnului Dan Voiculescu, lângă dânsul se afla o doamnă ce mi-a fost prezentată ca fiind Camelia Voiculescu, în dreapta domnului Coroiu care a fost prezentată a fi avocata firmei Tech Safety (în însoţea pe celălalt domn), iar lângă dânsa un domn prezentat ca fiind general Ciobanu”, Tudora Lupă, director economic SISE Moldova.

„Mi s-a plâns că ministrul o presează să facă plăţile”

Costică Lapteş, director producţie Electrica Serv

„Din cunoştinţele mele, în spatele firmei Tech Safety, se afla un general pe nume Ciobanu, care fusese în vizită şi la conducerea Electrica SA pentru a se face plăţile către acest furnizor... Oprea mi s-a plâns în mai multe rânduri că generalul Ciobanu iar fusese în vizită la biroul său şi îi cerea să rezolve problema cu Tech Safety. De asemenea, şi doamna Lupă mi s-a plâns că ministrul o presează să facă plăţile către Tech Safety, şi, de asemenea, acest general Ciobanu cu soţia sa. De asemenea, Lupă mi s-a plâns şi de presiunile făcute de acel general Ciobanu.” Costică Lapteş, director producţie Electrica Serv.

„Nu am cunoştinţă exact despre modul exact al achiziţiei acelor centuri furnizate de Tech Safty, dar ştiu că şi eu şi Oprea Constantin şi Lupă am încercat să gestionăm această datorie pe care o aveam către Tech Safty, chiar dacă existau presiuni din toate părţile. Opreami s-a plâns în mai multe rânduri că generalul Ciobanu iar fusese în vizită la biroul său şi îi cerea să rezolve problema cu Tech Safty. De asemenea, şi doamna Lupă mi s-a plâns că ministrul o presează să facă plăţile către Tech Safty, şi, de asemenea, acest general Ciobanu cu soţia sa, din câte am înţeles de la doamna Lupă. De asemenea, Lupă mi s-a plâns şi de presiunile făcute de acel general Ciobanu”, Costică Lapteş, director producţie Electrica Serv.

De ce complicitate la abuz în serviciu

Cătălin Voicu a fost acuzat de procurorii DNA, şi găsit vinovat în primă instanţă, de infracţiunea de complicitate la abuz în serviciu, constând în aceea că:

„În perioada 2004-2005, uzând de calitatea de consilier la Administraţia Prezidenţială şi ulterior deputat (ales în circumscripţia electorală nr.4 Bacău), în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale (de sprijinire a firmei Tech Safety), a intervenit în două rânduri pe lângă funcţionari din cadrul Electrica SA, Electrica Serv SA, pentru ca firma Tech Safety să fie favorizată în relaţia cu Electrica SA, Electrica Serv SA, respectiv SISE Moldova (S.C. Servicii Energetice Moldova S.A.).

În intervenţiile sale directe la nivelul directorului general al Electrica SA – Coroiu Nicolae, directorului economic al Electrica Serv SA – Lupă Tudosar, a solicitat acestora acordarea de contracte firmei Tech Safety pentru livrarea de produse din domeniul protecţiei muncii, în condiţiile în care societăţile beneficiare (Electrica SA, Electrica Serv SA, SISE Moldova) aveau produse pe stoc peste necesar şi la preţuri supraevaluate de la acelaşi furnizor.

Aceste intervenţii au vizat, pe lângă încheierea contractelor, şi efectuarea cu prioritate a plăţilor către firma Tech Safety.

Prin aceste intervenţii, Voicu Cătălin a înlesnit infracţiunea de abuz în serviciu săvârşită de funcţionarii din cadrul Electrica SA, Electrica Serv SA, SISE Moldova, facilitând producerea prejudiciului de 52.848.928.279 ROL, echivalent cu 1.391.339 euro, reprezentând diferenţa de preţ între valoarea de cumpărare şi valoarea de revânzare practicate de furnizorul Tech Safety în relaţia cu SC Servicii Energetice Moldova SA (succesor în drepturi şi obligaţii al Electrica SA, respectiv Electrica Serv SA)”.

Prima condamnare

În 22 aprilie 2013, Cătălin Voicu a fost condamnat definitiv la şapte ani de închisoare de către Înalta Curte de Casaţie şi Judtiţie, pentru că a primit mită de la oamenii de afaceri Costel Căşuneanu şi Marius Locic, pentru a interveni, prin intermediul fostului judecător de la instanţa supremă Florin Costiniu, pe lângă magistraţi şi poliţişti, pentru a obţine decizii favorabile în dosarele în care primii doi erau cercetaţi.



Voicu a fost liberat condiţionat în 15 februarie 2016, după ce a executat aproape trei ani din pedeapsă.