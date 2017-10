Inspecţia Judiciară face verificări după ce inspectoarea Rădescu a declarat că a fost nevoită să circule cu maşina DNA pentru că  autovehiculele IJ „erau la coafor”

Elena Rădescu a declarat la Antena 3 că nu a putut folosi maşinile instituţiei în care lucra pentru pentru că „erau la coafor”. „La ora 15.00, pentru că acesta a fost singurul control care s-a efectuat într-un termen foarte scurt de la data dispunerii. Adică, s-a dispus controlul pe 3 şi pe 17 trebuia să înceapă. De obicei, pentru asemenea controale se acordă un termen de cel puţin o lună de zile. Aici s-au acordat două săptămâni. Când s-a emis ordinul am anunţat că trebuie să comunicăm ordinul cu obiectivele de control, pentru că nu aveau timpul material să pregătească documentele. Şi atunci, la ora aceea, 14.00, 15.00, nu mai era nicio maşină de la Inspecţie. Am sunat: Doamnă, s-a emis ordinul. Şi atunci dumneaei a spus: Vă trimit o maşină să aduceţi ordinul, să văd şi eu ce pregătesc. (...) Nu am avut nicio maşină, că maşinile noastre mergeau la coafor şi nu mai ştiu unde”, a spus inspectoarea, la Antena 3.