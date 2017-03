Înlocuitorul lui Florian Coldea. Generalul Răzvan Ionescu a fost numit în funcţia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informaţii

Coldea a fost audiat, în luna februarie, de procurorii Parchetului instanţei supreme, în dosarul în care se fac cercetări pentru abuz în serviciu privind înregistrările lui Sebastian Ghiţă.

Consultantul politic Cozmin Guşă crede că numirea în importanta funcţie a generalului de brigadă arată că directorul SRI gândeşte sofisticat. "Am mai spus. Am avantajul că îl cunosc pe Eduard Helvig de mult timp. El dovedeşte că gândeşte sofisticat. Şi această numire - Răzvan Ionescu a fost făcut general de brigadă la propunerea lui Helvig şi în mandatul acestuia - ne arată o anumită poziţionare a serviciului. Pot să pornesc de la faptul că Iohannis mută la SRI cu un fizician. El este fizician, Ionescu este fizician. Şi eu sunt fizician, deci nu pot decât să fiu pozitiv că un fizician ajunge prim-adjunct la SRI în vremuri de furtună maximă în plan intern şi internaţional. Ce se întâmplă în exterior ne poate sugera ce s-ar putea întâmpla şi în România. Semnificaţia acestei numiri este legată şi de poziţionarea din punct de vedere geopolitic a României. Asta va fi analizată de către specialişti sau parteneri. E în acord cu orientarea noastră de tip euroatlantică. Numirea lui va fi văzută ca o garanţie de către partenerii noştri, dar şi ca pe siguranţă de cei care aveau îndoieli apropo de orientarea instituţiilor din România în acest vremuri", a mai spus Guşă, care a observat că experienţa lui Ionescu va fi de folos în zona de ordine publică.

Guşă crede că noul prim-adjunct este în concordanţă cu noul SRI, un SRI 2.0, adaptat vremurilor de furtună geopolitică. "Îngrijorarea mea, mai ales după alegrea lui Trump, e legată de agitaţia mare în plan internaţional care ne va lovi pentru că suntem dublă frontieră a NATO şi a UE. Eu văd această numire coerentă cu un SRI de tip 2.0, un SRI care se adaptează vremurilor, şi vine după o perioadă în care SRI a fost supus la mari încercări", a explicat consultantul, care a enumerat apoi atacurile la adresa Serviciului.

"Începând cu episodul Coldea, SRI a fost atacat programatic. Prima dată pe subiectul Coldea de către fugarul Sebastian Ghiţă, un atac extrem de coroziv care a supus instituţia unor presiuni greu de bănuit. Apoi a venit perioada atacului dur din partea unor membri PSD din perioada manifestaţiilor. SRI era atacat chiar de către unii analişti respectabili că s-ar afla la baza manifestaţiilor. Unii au încercat să inducă ideea că acea manifestaţie ciudată - episodul Dinamo - a fost inspirat tot de SRI. Dacă acel episod se va elucida, mulţi din PSD vor avea de suferit. Al treila episod vizibil pentru telespectatori este cel al pressing-ului parlamentar. Acel pressing parlamentar la care a fost supusă instituţia era tot o răzbunare politică. Rămâne celebră fraza prin care Dragnea a cerut: "Ia aduceţi-i pe ăştia la ordine". Aceste trei episoade au fost nişte exemple că SRI-ul este o miză importantă", a reamintit consultantul politic.

