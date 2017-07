Drama tinerelor care se prostituează din dragoste pentru proxenet. „Ascultă pe iubirea ta, dacă mai venim în ţară, ne luăm apartament şi stăm acolo liniştiţi“

Mai multe tinere românce au fost bătute cu sălbăticie sau drogate de către proxeneţi şi forţate să se prostitueze în Marea Britanie, Germania, Olanda sau Irlanda. Printre victimele interlopilor sunt şi fete minore, o parte dintre acestea provenind din centre de plasament, din mediile defavorizate, din familii cu venituri mici sau destrămate. Detaliile cutremurătoare apar în cea mai recentă anchetă a procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Zece persoane au fost arestate preventiv săptămâna trecută de magistraţi în acest caz, printre aceştia liderii clanului, soţii Florin Adrian Badea, zis „Mehari” şi Damaris Rodica Badea, cunoscută ca „Dama”. Peste 20 de persoane sunt cercetate de procurorii DIICOT în acest caz, acuzaţiile fiind de trafic de persoane, trafic de minori şi trafic de droguri. Potrivit declaraţiilor date în faţa anchetatorilor, soţii Badea au investit 80.000 de euro într-o vilă uriaşă în comuna Sânnicolau Mare (Timiş) şi au cumpărat mai multe autoturisme de lux.

Prostituate din dragoste

Anchetatorii au arătat că fetele erau atrase de stilul de viaţă opulent al membrilor grupării şi erau racolate prin metoda „lover boy” încă din perioada minoratului. Tinerele erau seduse şi li se promitea că banii obţinuţi din practicarea prostituţiei vor fi investiţi în case şi maşini pe care le vor avea împreună cu partenerii lor de viaţă, membri ai acestei grupări.

„Să moară copiii mei dacă te mai las, dacă nu ne luăm amândoi un apartament, dacă facem bani şi nu stăm acoloşa. Ascultă pe iubirea ta. Să moară copiii tăi dacă eu te las vreodată în viaţa ta, de nu ne-om lua apartament, dacă mai venim în ţară, să ne luăm apartament şi stăm acolo liniştiţi”. „Dacă eu am zis să moară fata mea şi Nicolas ăla din burtă, dacă eu te mai las în viaţa mea, dacă tu tragi cu mine şi văd eu că eşti pentru mine şi nu eşti pentru familia ta, să n-am parte de copiii mei, să mor în acccident dacă eu te mai las în viaţa mea. De nu ne luăm un apartament, cât e un apartament 7-8-10.000, în Găeşti, luăm un apartament şi stăm acolo. Poate dă Dumnezeu să rămâi gravidă, să-mi faci şi mie un copil, să nu mai ştiu de nimeni, ai înţeles?”, erau cuvintele dulci cu care unul dintre proxeneţi convingea o tânără. Interceptările sunt probe în dosar.



Victimele erau exploatate pe teritoriul României, iar după împlinirea vârstei de 18 ani erau trimise în bordelurile din Occident.

Drogurile

Nu toate victimele se transformau în prostituate din dragoste pentru proxenet, altele erau păcălite cu câştigurile uşoare. „Roxana” are 20 de ani, un copil minor, şi este originară dintr-o localitate din judeţul Vaslui. Femeia a fost amăgită de proxenetul Roberto-Marian Dumitru, zis „Coipan”, să practice prostituţia în clubul de noapte „Sex Inn”, din Hanovra (Germania), pentru a face bani pentru creşterea copilului, lăsat în România. „Coipan” coordona o ramură a grupării care activa în Gemania. În club, „Roxana” a dat şi peste alte românce care erau sub protecţia proxenetului.

Iniţial, „Coipan” a lăsat-o pe Roxana să păstreze toţi banii obţinuţi în urma practicării prostituţiei, dar după câteva zile, văzând că aceasta câştigă bani mulţi, a început să o lovească şi să o ameninţe. Îşi voia partea.

El a trecut chiar la ameninţări la adresa fiului „Roxanei”. „Roxana” şi celelalte tinere erau forţate să consume droguri atât împreună cu clienţii, cât şi împreună cu proxenetul. Fiecare dintre fete câştiga din prostituţie 300-400 de euro/ zi, în timpul săptămânii şi 600-700 de euro/zi în timpul

weekendului.

Proxenetul a investit banii în vilă

„În permanenţă era violent atunci când venea vorba de bani, şi îmi oprea toţi banii. În diverse ocazii acesta mă lovea cu pumnii şi picioarele şi îmi era teamă să îi cer banii să îi pun copilului în ţară. În acest sens menţionez un episod în care i-am spus că vreau să-i trimit copilului suma de 200-300 de euro pentru că părinţii mei nu au posibilităţi materiale, însă acesta mi-a spus că are nevoie de bani să-şi termine casa şi a început să mă lovească cu pumnii şi picioarele în toate zonele corpului”, şi-a povestit drama „Roxana”.

Potrivit informaţiilor DIICOT, „Coipan” şi-a trimis în ţară, în doar trei luni, 45.000 de euro, bani pe care i-a investit într-o vilă cu 16 camere aflată în construcţie în comuna Pătroaia (Dâmboviţa). În plus, din declaraţii şi interceptările telefonice a ieşit la iveală că proxenetul arunca sume mari de bani pe droguri, băutură şi distracţii.

„Roxana” a povestit că a prins teamă de proxenet şi stătea numai cu capul plecat în preajma lui. „Acesta începuse să-mi spună să am grijă ce fac şi să nu-mi treacă prin cap să plec de la el şi să practic prostituţia în folos propriu sau în folosul altcuiva întrucât îmi va omorî copilul. Începusem să intru în jocul lui şi să ne comportăm ca şi cum am fi fost căsătoriţi, dar în realitate îmi era teamă să nu-l deranjez cu ceva şi să mă pot întoarce în România să-mi văd copilul în siguranţă”, a explicat femeia cum funcţiona şantajul proxenetului.

Bătută până a avortat

Un moment dificil a fost atunci când „Roxana” a rămas gravidă, spre nemulţumirea proxenetului. Ea a fost forţată să-şi întrerupă sarcina. „Întrucât nu mă simţeam bine deloc i-am spus că dacă vrea să practic prostituţia în continuare va trebui să fac întrerupere de sarcină, iar atunci când acesta a auzit ce i-am spus, a început să mă bată foarte tare spunând că nu mai am nevoie de intervenţie medicală pentru că o să îmi întrerupă el sarcina. Îmi amintesc faptul că a fost una dintre cele mai violente bătăi pe care le-am primit din parte acestuia”, a explicat. Abuzurile interlopului au încetat în momentul în care poliţia germană a intervenit la sesizarea unei prostituate pe care „Coipan” a bătut-o până i-a rupt maxilarul.

„Roxana” a reuşit să fugă şi s-a întors la copilul ei. „Coipan” a urmărit-o în România, şi îi cerea să se întoarcă la clubul de noapte. „Mi-a spus că vrea să-şi cumpere un BMW X6 şi că va trebui să practic prostituţia în continuare pentru el…. Menţionez faptul că îmi este foarte teamă de el şi în prezent mă tem atât pentru viaţa mea, cât şi a fiului şi a familiei mele”, a arătat Roxana prin ce temeri a trecut. „Poate îmi iau şi eu după Sărbătorile astea, măcar de ziua mea să-mi iau şi eu un Audi A6, d-ăla la 4-5 mii, să o mai dau p- asta. Să mai dau 2-3 mii să mai iau şi eu o maşină”, îi spunea „Coipan” la telefon.

„Am declarat că am făcut-o de bunăvoie“

În dosarul trimis la instanţă de procurorii DIICOT sunt zeci de discuţii interceptate, mărturii ale victimelor, declaraţii de martori şi documente care atestă transferul către România a unor sume impresionante de bani.



Una dintre prostituate i-a avertizat pe proxeneţi că a fost audiată, în iarna anului 2016, de un procuror DIICOT: „Şi zice apoi la mine, face: «Noi ştim tot ce ai făcut». Şi zic eu: «Adică ce am făcut?». Şi începe şi-mi povesteşte: «Ştim că ai fost în Hanovra şi că te-ai prostituat, telefoanele au fost ascultate, ştim când ai venit acasă, ştim ce bani ai trimis, ştim câţi ai făcut». Şi zic eu: «Aşa şi?». Şi face: «Vrem să ştim doar atâta, a fost de bună voie?». Şi zic eu: «Da, da». Face: «Nu a fost trafic de persoane?», «În niciun caz». Ştii, mă rog. Şi m-a pus să scriu acolo pe declaraţia aia că a fost de bunăvoie, că am vrut să fac asta şi m-a întrebat de ce şi am zis pentru că nu aveam bani, să mă descurc, ştii..”.

„Am declarat că am făcut-o de bunăvoie şi că nu m-a împins nimeni de la spate, că nu a fost trafic de persoane…”, a conchis prostituata. În faţa procurorilor DIICOT, interlopii au declarat că sunt nevinovaţi şi au negat acuzaţiile.