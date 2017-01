„Dezvăluirile lui Ghiţă“. Dan Andronic: M-am întâlnit cu Coldea pe aeroportul din Istanbul, ne ştiam din 2009. Nu am vorbit cu Ghiţă

„M-am întâlnit cu generalul SRI Florian Coldea pe aeroportul din Istanbul în februarie 2010. Ne cunoscusem în campania electorală din 2009, când lucrasem cu Traian Băsescu. Am stat de vorbă cu gen. Coldea preţ de câteva minute, nu mi-a spus de unde vine sau dacă mai este cu cineva. S-a urcat în acel avion“, scrie Andronic.

El spune că nu a vorbit cu Ghiţă, pe care nu crede că îl cunştea atunci. „Nu am vorbit cu Sebastian Ghiţă, nici nu cred că-l cunoşteam pe atunci, după cum nu le cunoşteam nici pe soţiile celor doi. Eu aveam bilete la clasa business, mai eram cu nişte prieteni care pot spune mai multe despre persoanele care erau în acel avion. Sunt sigur că Coldea, Ghiţă şi soţiile se aflau în acel avion, dar am declarat presei doar ceea ce am văzut şi trăit eu, nu am vrut să vorbesc pentru alţii", relatează Dan Andronic, precizând şi că respectiva cursă de avion era operată de Tarom şi că a găsit indicii privind biletele de avion pe mail, iar perioada corespunde cu vacanţa Ghiţă-Coldea din Seychelles.

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă, dispărut de trei săptămâni şi pe al cărui nume a fost emis mandat european de arestare, a declarat, miercuri, într-o înregistrare difuzată de postul de televiziune pe care îl controlează, că la începutul lui 2010 a fost în vacanţă în Seychelles, cu prim-adjunctul SRI Florian Coldea, iar în 2012 a fost în Toscana cu Coldea şi cu Vasile Dâncu, prezentând şi documente de la pensiunea la care au fost cazaţi.

Sebastian Ghiţă a mai relatat şi un episod în care, la întoarcerea din vacanţă, la Istanbul, Florian Coldea a ales să stea la clasa Economic în avion, deşi avea bilet la clasa Business, pentru că se întâlniseră în aeroport cu jurnalistul Dan Andronic şi se temea, conform lui Ghiţă, că Andronic i-ar putea spune preşedintelui Traian Băsescu că au fost văzuţi împreună.