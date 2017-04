Cum a fentat Sebastian Ghiţă filajul chiar înainte să rămână fără imunitate parlamentară

La un moment dat insă poliţiştii i-au pierdut urma pe DN1, undeva la ieşirea din Bucureşti spre Ploieşti. Se pare că, în drum spre casă, Ghiţă a avut mai multe opriri iar la un moment dat a virat la stânga, a tăiat linia continuă, a trecut pe roşu şi a dispărut din atenţia echipajului care îl urmărea, preţ de câteva minute.

Cel mai probabil în acest timp Ghiţă s-a urcat în altă maşină şi şi-a continuat drumul fără ca cei care îl urmăreau să observe acest lucru.

Poliţiştii aflaţi pe urmele lui Ghiţă au continuat să urmărească prima maşină – în care Ghiţă nu se mai afla - care a ajuns în Ploieşti, în cartierul Albert, acolo unde locuieşte familia fostului deputat, în jurul orei unu noaptea.

Poliţiştii aflaţi pe urmele fostului deputat nu au bănuit nicio clipă că acesta a fugit. Au fost convinşi că s-a culcat. Asta însă până a doua zi când au sesizat că maşina este tot în parcarea casei. L-au sunat pe telefonul mobil însă acesta era închis. Atunci s-au deplasat la Inspectoratul de Poliţie pentru a raporta o posibilă dispariţie a fostului deputat.

Înregistrările difuzate după dispariţie

Nouă zile mai târziu postul România TV, care-i aparţine fostului parlamentar difuza o primă înregistrare cu acesta în care vorbea despre relaţia cu adjunctul SRI, Florian Coldea, cu Laura Codruţa Kovesi.

“Am văzut cu ochii mei ce a făcut Laura Codruţa Kovesi în dosarul Realitatea Media. Îşi dorea un caz spectaculos şi m-a folosit pentru a fabrica un dosar”, a declarat Sebastian Ghiţă într-o nouă înregistrare difuzată de postul România TV.





A treia înregistrare a apărut la scurt timp după Revelion. De această dată, Ghiţă încerca să dea detalii despre "planul Laurei Codruţa Kovesi de a supune Realitatea TV".





“Doamna Kovesi mi-a sugerat şi explicat cum să vin cu astfel de denunţuri şi informaţii pe care dânsa să le interpreteze dorind să facă un dosar de renume care să o împingă spre vârful Ministerului Public, să preia conducerea DNA şi să îşi consolideze cariera. V-am arătat mailul cucuveaua mov şi Realitatea Tv, seria de bacnote trimise de mine pe mailul doamnei Kovesi să fie probă în dosar. În alt mail sunt următoaree fraze scrise de Laura Codruţa Kovesi şi consiliera ei, Dana Tiţian: <<Ne trebuie ceva convingător, că ameninţarea te-a făcut să cedezi, să dai suma solicitată, acum vom motiva pe ce avem>>. Kovesi îmi cererea practic documente care să îl acuze pe Vântu şi să o ajute pe dânsa în acest dosar. Vine şi îmi spune negru pe alb că doreşte mai mult, că vrea un contract să se vadă că familia mea e ameninţată, sau un supliment de contract la contractul de pază să justifice de ce am făcut plângerea. Eu ştiu cum au stat lucrurile. N-am crezut că ajutând-o se va schimba şi va breveta modelul şi va explica şi altor procurori care se vor apuca de măsluit dosare”, susţinea Ghiţă.





Tot atunci, Ghiţă a declarat că Nicolae Popa, fost director FNI, a fost adus din Indonezia cu un avion plătit de o firmă privată din Ploieşti.







Cum pretinde că l-a cunoscut pe Florian Coldea





În data de 3 ianuarie, postul România Tv oferă o înregistrare audio cu Sebastian Ghiţă în care acesta spune că fostul preşedinte Traian Băsescu are înregistrări cu Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi şi Camelia Bogdan.





Pe 5 ianuarie, Sebastian Ghiţă spune că Victor Ponta ar fi fost şantajat de Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror şef al DNA, în numele reprezentanţilor Statelor Unite ale Americii.





"Eu sunt persoana care a însoţit-o pe Elena Udrea la biroul lui Victor Ponta şi despre care Elena Udrea a declarat public. Ce nu s-a spus public până acum e faptul că Victor Ponta a fost şantajat pentru a o numi pe Laura Codruţa Kovesi. Practic, în faţa mea, Florian Coldea i-a spus că dacă nu o va numi pe Kovesi la DNA atunci vizita pe care Ponta o avea programată în America, pentru a se întâlni cu Biden sau cu Obama, va fi anulată. Mai mult, lui Victor Ponta i s-a spus că anunţul cu privire la vizita în America va fi făcut alegerilor prezidenţiale iar chestiune asta îl va distruge. (...) Documentul cu propunerea de numire a Laurei Codruţa Kovesi, documentul înaintat lui Traian Băsescu, a fost scris la Guvern, pe calculatorul din secretariatul lui Victor Ponta. Am asistat la redactarea lui pe hârtie oficială şi apoi am mers la vila SRI cu indicativul K2 unde se aflau Florian Coldea şi Victor Ponta. Ponta ne spusese, Elenei Udrea şi mie, la întâlnirea pe care a avut-o la biroul său, <<eu o s-o propun dar am o părere proastă despre Kovesi, sunt convins că va executa ordinele celor de afară şi ne va face dosare tuturor. Pe voi doi vă va aresta primii>>", a declarat Sebastian Ghiţă.







Fostul deputat a povestit cum i-a cunoscut pe prim-adjunctul directorului SRI, Florian Coldea, şi pe procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi şi cum au petrecut mai multe vacanţe împreună.





„Persoane de rang înalt din SRI mi l-au prezentat pe Florian Coldea în 2008. Eram tineri, aveam copii mici şi am legat o relaţie de prietenie. Amândoi credeam într-o Românie mai bună şi ne propuneam oricât de mult puteam ca România să crească, să se dezvolte şi noi să ne găsim un loc în ţara noastră. Şapte ani de zile copiii noştri au crescut împreună. Nu voi da poze cu ei pentru că nu au nicio vină copiii. În schimb, veţi vedea alte dovezi ale relaţiei mele cu Florian Coldea din vacanţele făcute împreună. Aşa am ajuns să o cunosc pe Laura Codruţa Kovesi şi să mă împrietenesc şi cu ea. M-am întâlnit cu ea de sute de ori la sediul SRI, la mine acasă, la cramă, în vie, am chefuit împreună, am fost pe pontonul SRI din Deltă, la vilele SRI de la Neptun, la vilele de la Sinaia şi multe alte lucruri. Aşa am ajuns să fiu direct implicat în numirea Laurei Codruţa Kovesi la SRI în 2014, eram prieten cu ea, eram prieten cu Florian Coldea şi prieten cu Victor Ponta", a mai spus Ghiţă.







Pe 9 ianuarie, Ghiţă susţinea că adjunctul SRI se opunea construirii autostrăzii Braşov-Comarnic. Mai importantă decât declaraţiile era însă caseta prezentată şi care îl arăta pe Florian Coldea la vila lui Sebastian Ghiţă de la Cheia.





"A fost ultima convorbire neoficială pe 1 februarie 2015. El a plecat supărat şi după două săptămâni, pe 17 februarie, atât fostul premier, cât şi eu, ne-am trezit cu un dosar, familia lui Victor Ponta a fost chemată la DNA, le-au făcut percheziţii, le-au confiscat tabletele nepoţilor", spunea fostul deputat.





Pentru a demonstra relaţia strânsă pe care o avea cu familia Coldea, Ghiţă a revenit miercuri într-o nouă înregistrare în care a vorbit despre vacanţele cu familia Coldea.





"La începutul anului 2010, la începutul lunii februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles, doar noi. Eram înainte de congresul PSD şi am hotărât să mergem într-o vacanţă pe o insulă exotică. Am stat împreună, şi se poate verifica uşor, la Hilton Seychelles Nord Resort. Dintr-o întâmplare, am găsit acasă plicul cu facturile de la acel hotel. Am stat zece zile şi îmi aduc aminte că-l rugam să-l ajute pe Victor Ponta să câştige preşedinţia PSD iar Florian Coldea îmi zicea că Traian Băsescu nu îl vrea pe Ponta. Diaconescu, Geoană, oricine dar numai să nu ajungă Ponta la PSD. Dan Andronic de la Evenimentul Zilei poate să vă confime că ne-am intersectat la întoarcere pe aeroportul din Istanbul. Atunci a stat de vorbă la îmbarcarea în avion şi cu mine şi cu Florian Coldea. Coldea s-a speriat atunci de Andronic şi, deşi avea bilet la business, s-a mutat la economic. Îi era frică să nu afle Băsescu cu cine a fost în exercusie. Nu a fost singura vacanţă petrecută cu Florian Coldea. În octombrie 2012 am fost împreună cu Vasile Dâncu şi cumnatul meu Cristi Anastasescu în Toscana, în Italia, unde am stat la o vilă numită Locanda Dell'Amorosa. Iată şi un document de la acea vilă cu numele noastre tipărite pe document. (...) Vă mai dau doar un exemplu de astfel de vacanţă şi o poză cu familiile la Disneyland, la Paris, în poză apare doamna general Dorina Coldea, soţia domnului Coldea", a declarat Sebastian Ghiţă în înregistrarea difuzată miercuri.





Sebastian Ghiţă susţinea că preşedintele Klaus Iohannis este prizonierul Laurei Codruţa Kovesi şi al lui Florian Coldea, temându-se de dosarele care ar putea fi deschise pe numele lui Carmen Iohannis.





Coldea s-a retras de la conducerea SRI







Pe 17 ianuarie SRI anunţa că Florian Coldea a cerut trecerea în rezervă, decizia fiind luată chiar dacă verificările demarate în urma dezvăluirilor lui Sebastian Ghiţă au arătat că nu a încălcat legea.





Kovesi: nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar





Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, însă că nu comentează declaraţiile "unui inculpat fugar".







"Să lăsam lucrurile ridicole, gen cucuvele mov şi şefi CIA. Nu comentez declaraţiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte în instrumentare la DNA, altele trimise în judecată. Un inculpat fugar care de la tribuna Parlamentului a acuzat DNA prin afirmaţii denigratoare şi tendenţioase. (...) În ceea ce priveşte atacurile care sunt în ultima perioadă cu privire la sistemul de justiţie, aş avea mai mult comentarii. V-aş ruga să observaţi că sunt făcute de inculpaţi care sunt cercetaţi în dosarele DNA, trimişi în judecată de DNA sau chiar condamnaţi, sau de persoane care îii susţin. Aceste atacuri sunt făcute datorită faptului că DNA şi-a permis să deranjeze inculpaţii. Deşi am făcut mai multe demersuri instituţionale, aceste atacuri au continuat. Doar la sfârşitul anului trecut am făcut 14 sesiyări la CSM cu privire la declaraţiile tendenţioase, denigratoare, mincinoase, chiar ridicole, ale inculpaţilor pe care i-am cercetat. Am sesizat CNA pentru 12 emisiuni şi chiar în cursul zilei de azi am reluat dialogul instituţional cu CSM şi cu privire la afirmaţiile care au apărut în cursul lunii decembrie şi la începutul acestui an în spaţiul public din partea mai multor persoane cercetatea de DNA. Am sesizat CSM", a declarat Laura Codruţa Kovesi.