Cioloş, la protest: Într-un anumit fel, toţi cei care sunt în stradă fac politică pentru că le pasă de România

Cioloş a spus că nu este important dacă el face politică şi că, într-un anumit fel, toţi cei care sunt în stradă fac politică pentru că le pasă de România. Printre manifestanţii din Capitală s-au aflat şi preşedintele USR, Dan Barna, şi prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan, precum şi alţi membri ai USR, ai PNL şi ai Platformei România 100.





Întrebat ce l-a determinat să se alăture protestatarilor, Dacian Cioloş a răspuns: ”Platforma România 100 a participat la proteste şi la începutul anului şi am crezut că acum e important să fiu şi eu aici, pentru că se ajunge la o limită. A trecut un an de guvernare cu potenţial de creştere economică foarte important. Cred că am ratat multe momente în acest an tocmai din cauza impredictibilităţii şi degringoladei în decizie. Şi mai mult, atitudinea aceasta în justiţie nu face decât să slăbească şi mai mult încrederea celor care pot investi în economie să o facă în România. Nu putem construi bunăstare în România dacă nu avem un soclu solid de onestitate, de cinste şi asta înseamnă că justiţia trebuie să-şi facă treaba”.





”România trece, din punct de vedere economic, printr-o perioadă fastă şi am impresia că ne jucăm cu şansa asta a României, tocmai creând impredictibilitate”, a mai declarat fostul premier.





Întrebat când începe Platforma România 100 o acţiune politică concretă, Dacian Cioloş a precizat: ”O pregătim şi, am spus, la viitoarele alegeri, oricând vor avea loc, vom fi prezenţi. Dar, până atunci, sunt multe lucruri de făcut aici şi acum”.





El a spus că mesajul pe care vrea să îl transmită este că nu ne putem juca cu viitorul României.





”Nu e important ce fac eu personal, ci ceea ce facem noi toţi şi noi trebuie să fim acolo unde e nevoie de noi. Nu cred că e atât de important dacă eu fac politică sau nu. Într-un anumit fel, toţi cei care sunt în stradă fac politică pentru că le pasă de România”, a subliniat Dacian Cioloş.