Replici dure între Gabriela Firea şi arhitectul Sturdza: „Am aflat că am fost părtaş la demolarea Bucureştiului. Stupiditatea guvernează precizarea dvs“

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a comunicat că în Parcul Romniceanu din Sectorul 5 se fac lucrări de reabilitare a mobilierului urban şi a locurilor de joacă, nu pentru amenajarea unui patinoar, adăugând că la direcţia de specialitate din cadrul municipalităţii nu a fost depusă documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei în acest sens, având în vedere că Parcul Romniceanu se află în zonă protejată. Precizările vin după criticile aduse de preşedintele filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor, Şerban Sturdza, care susţine că anunţul de participare şi documentaţia de atribuirea a contractului privind construirea unor patinoare în parcurile din Sectorul 5, inclusiv în Parcul Romniceanu, arie protejată, este publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) din 20 decembrie, iar valoarea acestuia se ridică la peste 3 milioane de lei. Primarul Capitalei susţine că informaţiile despre construirea patinoarului "fac parte dintr-o campanie de denigrare lansată de un arhitect care a contribuit la distrugerea Bucureştiului în perioada comunismului", scrie news.ro.

Firea consideră că lansarea acestor "informaţii tendenţioase" fac parte dintr-o campanie de denigrare iniţiată de un arhitect care a contribuit la distrugerea Capitalei în perioada comunistă, referindu-se la preşedintele filialei Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor, Şerban Sturdza, care a scris pe Facebook despre lucrările din Parcul Romniceanu, depunând şi o plângere în acest sens, şi a ironizat-o de mai multe ori pe Firea.

"Difuzarea în mod repetat a unor astfel de informaţii tendenţioase face parte dintr-o campanie de denigrare lansată de un arhitect din generaţia celor care au contribuit la distrugerea Bucureştiului în perioada comunistă, prin demolarea mai multor schituri şi biserici, a Palatului Brâncovenesc, a Mănăstirii Văcăreşti şi a altor clădiri de patrimoniu şi care acum rda lectii de urbanism şi arhitectură întrucât i-au fost afectate anumite interese de grup", acuză primarul Capitalei.

Firea insistă că nu a dezinformat opinia publică şi spune că îi va acţiona în instanţă pe cei care "şi-au făcut un titlu de glorie din denigrarea sistematică a edilului Capitalei şi, implicit, a Primăriei Municipiului Bucureşti", se precizează într-un comunicat al Primăriei, citat de news.ro.

Şerban Sturdza: „Stupiditatea este cea care guvernează precizarea dumneavoastră“

"Am citit zburlirea dumneavoastră voluntară de astăzi împotriva mea. Am aflat astfel cum că am fost părtaş la demolarea Bucureştiului prin apartenenţa mea la o anume generaţie de arhitecţi, în pofida faptului că în acele vremuri eu îmi practicam meseria la Timişoara. Chiar şi aşa, stupiditatea este cea care guvernează precizarea dumneavoastră. Este ca şi cum l-aţi acuza pe Mihail Bulgakov de stalinism pentru că a fost coleg de generaţie cu Stalin. Dacă nu ştiţi cine a fost Mihail Bulgakov, citiţi. Chiar merită. Dar numai după ce veţi citi adresele trimise de OAR Bucureşti în ultimul an şi jumătate şi veţi răspunde la ele“, a scris arhitectul pe pagina sa de Facebook.

„Cât priveşte scuza (hai să fiu elegant...) primarului Sectorului 5 cum că la mijloc ar fi o eroare materială, îi doresc să facă în fiecare zi erori materiale şi să vireze bani la şcolile din Sectorul 5, mai ales din zonele nefericite precum Ferentariul. Vă promit solemn, domnule primar, că într-o astfel de situaţie, nu mă veţi auzi protestând! Până atunci, totuşi, am dori să ştim şi noi cine îşi asumă şi cât va plăti pentru greşeala materială presupus comisă“, a precizat Şerban Sturdza.