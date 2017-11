Vitalia Pavlicenco: Vectorul unionist ar putea în timp să-l egaleze pe cel proeuropean

Declaraţia a fost făcută de Vitalia Pavlicenco, preşedinta Partidului Naţional Liberal la dezbaterile publice cu tema: „Poziţia de start a formaţiunilor politice şi potenţialilor candidaţi independenţi pe platformă unionistă în prag de an electoral”, ediţia a 82-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, organizate de Agenţia de presă IPN.



Potrivit Vitaliei Pavlicenco, acum câţiva ani, platforma unionistă nu prea era luată în considerare, iar Partidul Naţional Liberal (PNL) a reuşit pe parcursul mai multor ani să instituţionalizeze curentul unionist în mod legal, astfel, acest segment s-a impus, a crescut şi a ajuns în atenţia analiştilor ca o opţiune politica în rândul cetăţenilor. „Din 2007 până acum, am putea spune că unioniştii au obţinut mai mult curaj să-şi expună public opţiunea şi susţinerea pentru acest segment din partea cetăţenilor, la rândul său, a crescut”, a afirmat Vitalia Pavlicenco.



Politiciana a exprimat deschiderea PNL de a purta un dialog cu orice partid unionist şi pro-european, în timp ce entităţile politice desprinse din PL trebuie să se gândească, dacă pot reveni la o discuţie. „Ceea ce s-a întâmplat la referendumul de revocare a primarului capitalei, a arătat foarte clar că dacă dreapta a fost unită, stânga radicală a fost învinsă. Trebuie să concurăm şi cu Dodon şi cu PDM, dar o vom face mai bine dacă vom fi uniţi”, a spus Vitalia Pavlicenco.



Vitalia Pavlicenco consideră că partidele unioniste trebuie să promoveze, împreună, idei, platforme, programe concrete şi că anume partidele unioniste au obligaţia de a cultiva electoratul. „Este foarte important să conştientizăm situaţia deosebită în care ne aflăm acum, cu un socialist preşedinte şi cu o guvernare coruptă, care sigur că are posibilitatea şi lucrează cu succes pentru interesul lor propriu. Trebuie să înţelegem că nimeni nu impune ceva cuiva, ne forţează societatea care înţelege foarte bine care e miza viitoarelor alegeri. Dialogul poate fi începutul unei coagulări pentru viitorul cetăţenilor, nu şi a acestui stat, care trebuie să ne ajute în obţinerea şi realizarea reunificării”, a conchis Vitalia Pavlicenco.



În altă ordine de idei, lidera PNL a remarcat că actualul Partid Naţional Liberal din România, spre regretul unioniştilor din Republica Moldova, este mai curând europenist, iar naţional-liberalii din Moldova sunt deschişi să se consolideze pentru a învinge „stânga radicală şi puterea care este una a coruptă”.



