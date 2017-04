Text scris de Petrişor Peiu*

Războiul informaţional are o durată nedefinită pentru că acoperă realitatea unor adversităţi pe termen nedefinit; paradigmele naţionale includ confruntări (chiar şi numai culturale) de sute de ani, cum ar fi, de exemplu, cea dintre statul rus (prin orice formă a sa) şi polonezi sau între naţiunile fostei Iugoslavii.

Războiul informaţional are un spectru continuu şi utilizează informaţia manipulată, toate procesele aferente comunicării fiind implicate: colectarea, transportul, prelucrarea, integrarea şi mai ales degradarea, deturnarea sensurilor şi negarea.

Ce este managementul percepţiei

Atunci când manipularea informaţiei apare la nivelul de integrare şi include degradarea, deturnarea sensurilor şi chiar negarea, vorbim de management al percepţiei. Managementul percepţiei/imaginii/mărcii are o istorie lungă în domeniul comercial, de unde a fost împrumutată noţiunea şi multe din tehnicile de bază. Rolul său este în creştere pe măsură ce lumea devine un loc al aranjamentelor multilaterale şi pe măsură ce creşte rolul opiniei publice.

Managementul percepţiei consumă resurse minimale, fiind relativ ieftin şi la îndemâna unor entităţi nesofisticate; abordarea strategică este bine disimulată; abordările tactice consumă cea mai mare parte a resurselor de inteligenţă şi financiare. Este dificil de identificat sursa primară a transmiterii percepţiei care se doreşte a fi însuşită de către public, precum şi scopul ultim al acesteia, tocmai de aceea cei vizaţi consumă foarte multe resurse pentru a o face, mai ales că este dificil de realizat coaliţii (inclusiv interne) cu aliaţii naturali/politici împotriva unor percepţii sau imagini/mărci induse de surse neclare.

Departamentul Apărării din Statele Unite defineşte operaţiunea de management al percepţiei astfel: „Actions to convey and/or deny selected information and indicators to foreign audiences to influence their emotions, motives, and objective reasoning as well as to intelligence systems and leaders at all levels to influence official estimates, ultimately resulting in foreign behaviors and official actions favorable to the originator’s objectives. In various ways, perception management combines truth projection,operations security, cover and deception, and psychological operations”.

Marca „Republica Moldova” - operaţiune de management al percepţiei

La 27 august 1991, s-a declanşat de către o clasă eterogenă de politicieni şi elite în sens larg o operaţiune de „management al percepţiei”, încercând să creeze şi apoi să întreţină mitul unui stat-naţiune care îşi continuă o existenţă justificată istoric şi care se bazează pe continuitatea unor elemente la scară istorică. Cum să realizeze această pecepţie şi cum să întreţină managementul acesteia? Ei bine, soluţia (clasică de altminteri) a constat în identificarea şi, mai apoi, cultivarea unei serii de mituri care să aibă calitatea de parte a unei poveşti fondatoare.

Ce caracterizează orice stat? Teritoriul este o caracteristică primordială, apoi naţiunea sau naţiunile (pentru statele multietnice), istoria şi limba; mai la urmă vin unitatea economiei, elementele de solidarizare a populaţiei, proiectele naţionale, eroii emblematici, figurile istorice etc.

A fost, aşadar, eliberată pe piaţă marca „Republica Moldova”, uneori deliberat numită simplu „Moldova”, cu scopul de a dezvolta o mitologie naţională bazată pe un paralelism intuitiv cu cele comune altor state-naţiuni europene.

În prezenta expunere, mi-am propus să analizez această marcă şi elementele componente pentru a putea descompune mitologia „identităţii moldoveniste”, mitologie destinată de către creatorii săi să întreţină războiul informaţional continuu dus pentru justificarea existenţei unui „stat al echilibrelor între est şi vest”; mitologie care să marcheze definitiv delimitarea de mitologia identităţii româneşti (cealaltă alternativă din statul respectiv) sau de mitologia apartenenţei la spaţiul rusesc lărgit.

1. Teritoriul

Moldova este o regiune istorică, delimitată la vest de către Carpaţii Orientali şi la est de către râul Nistru şi care corespunde vechiului Principat al Moldovei. În prezent, teritoriul este împărţit între România, Republica Moldova şi Ucraina. Suprafaţa cumulată a acestor teritorii (în limitele administrative actuale) este de 86783 kmp, dintre care 35806 kmp în România (cele 8 judeţe ale Moldovei Occidentale), 29680 kmp în Republica Moldova (partea din dreapta Nistrului cunoscută şi ca Basarabia) şi 21297 kmp în Ucraina (regiunea Cernăuţi cuprinzând Bucovina de Nord, ţinutul Herţei şi ţinutul Hotinului, şi cele 9 raioane din Bugeac).

Republica Moldova este un stat înfiinţat pe 27 august 1991, cuprinzând aproape 30000 kmp din provincia medievală Moldova plus o suprafaţă de 4163 kmp în partea stângă a Nistrului (denumită Transnistria), adăugată la RSS Moldovenească după anexarea la URSS a Basarabiei propriu-zise, dintre Prut şi Nistru.

Cu alte cuvinte, Republica Moldova este un stat creat pe un teritoriu rupt în două de un fluviu mare, important, Nistru, fluviu care a fost, în cea mai mare parte a istoriei, graniţa naturală între lumea europeană şi cea musulmană turcică la început şi apoi între lumea europeană şi cea rusească. Nistrul a fost şi o graniţă politică care a supravieţuit multor secole de războaie în regiune. Şi astăzi, Republica Moldova este un stat de facto împărţit între două entităţi statale: Republica Moldova propriu-zisă cu capitala la Chişinău şi Republica Moldovenească Nistreană (stat nerecunoscut pe plan internaţional) cu capitala la Tiraspol. Acest lucru face ca, teritorial, Republica Moldova să fie o incertitudine geografică, cu graniţe ambigui.

2. Naţiunea

Încă de la formarea statului Republica Moldova, s-a încercat acreditarea „naţiunii moldoveneşti”, adică o naţiune nouă, rezultată din contopirea etniilor prezente pe teritoriul acestui stat. Conform datelor de la recensământul din 2004 (ultimele oficial publicate), 76% dintre locuitori se declară moldoveni, 2% români, 8,5% ucraineni, 6% ruşi, puţin peste 4% găgăuzi (turci creştini ortodocşi), aproape 2% bulgari. Trebuie precizat, însă, că acest recensământ a fost organizat sub regimul comunist al lui Vladimir Voronin, când a te declara român însemna a te declara antistatal, la fel ca în perioada sovietică. Autorităţile au făcut presiuni asupra cetăţenilor pentru a se declara moldoveni şi nu români, încălcând astfel convenţiile internaţionale la care este parte. Aceeaşi situaţie s-a înregistrat şi în ce priveşte limba vorbită, română, respectiv moldovenească. Unii cetăţeni au acuzat faptul că rezultatele sondajului ar fi fost falsificate, pentru că aceştia ar fi completat rezultatele în formulare cu creionul, şi astfel ar fi putut modifica ulterior răspunsurile privind etnia şi limba vorbită. Obiectivul regimului Voronin a fost să demonstreze că românii ar fi doar o minoritate în Republica Moldova, şi încă una insignifiantă.

„Pro-europenii” au dovedit aceeaşi atitudine negativă faţă de identitatea românească ca şi Vladimir Voronin, diferenţa fiind doar de ton, pentru că guvernanţii de la Chişinău nu doreau să alieneze România, devenită după anul 2009 principalul sponsor financiar şi politico-diplomatic al Republicii Moldova. În anul 2014 a avut loc un nou recensământ al populaţiei şi locuinţelor din Republica Moldova. Rezultatele nu au fost publicate nici până astăzi, deşi au trecut aproape trei ani, un fapt unic în lumea civilizată, şi care încalcă şi obligaţiile Republicii Moldova asumate prin convenţiile internaţionale privind recensământul, precum şi angajamentele în acest sens ale guvernului de la Chişinău faţă de sponsorii recensământului, printre care şi România.

După unele surse, numărul cetăţenilor care au indicat limba română drept limba maternă a depăşit numărul celor care au indicat limba moldovenească drept limbă maternă.

Aceste angajamente privind publicarea rezultatelor recensământului au fost încălcate pe rând de guvernele Leancă, Streleţ, Gaburici şi Filip. Motivul real al bizarei secretomanii de la Chişinău este acela că numărul celor care se declară români şi care indică drept limba vorbită limba română a crescut spectaculos după înlăturarea de la putere a regimului Voronin. După unele surse, numărul cetăţenilor care au indicat limba română drept limba maternă, adică 1.174.635 sau 40,3% dintre cei chestionaţi, a depăşit numărul celor care au indicat limba moldovenească drept limbă maternă, adică 1.117.535 cetăţeni sau 38,4% din totalul celor chestionaţi.

Harta etnică, conform recensământului din 2004, este următoarea:



Sursa: Wikipedia

Observând că populaţia băştinaşă este larg majoritară pe tot cuprinsul teritoriului dintre Prut şi Nistru, cu mici insule de prezenţă majoritară a găgăuzilor (zona din jurul oraşului Comrat), bulgară (zona Taraclia) şi cu o salbă de sate majoritar ucrainene înşirate de la nord spre centru, observăm, de fapt, neamestecul etniilor: până acum, ruşii trăiesc şi se căsătoresc între ei în două oraşe (Chişinău şi Bălţi), găgăuzii trăiesc şi se căsătoresc doar între ei în zona Comrat, bulgarii trăiesc şi se căsătoresc doar între ei în zona Taraclia, populaţia rurală ucraineană nu se amestecă cu celelalte etnii, iar băştinaşii moldoveni/români nu se amestecă nici ei cu ceilalţi minoritari, lucru evident la declararea limbii vorbite.

Practic, noţiunea de naţiune moldovenească rezultată dintr-un mix al etniilor este un fals evident: etnia majoritară locală nu s-a amestecat aproape deloc cu minorităţile care au continuat să trăiască în comunităţi închise, lucru accentuat de ruralitatea excesivă a populaţiei republicii. În 2004, populaţia rurală reprezenta 59% din totalul populaţiei Republicii Moldova, o pondere unică în Europa a populaţiei rurale.

Ruşii care au populat funcţiile publice sau tehnice din stat au avut un statut social şi intelectual privilegiat, ceea ce a îngreunat amestecul lor în masa majoritară compactă; ruşii au preferat să trăiască în confortul oraşelor unde erau favorizaţi de orice serviciu public şi unde nu s-au intersectat prea mult cu băştinaşii ţinuţi departe de straturile superioare ale socialului pentru multe decenii.

Aşadar, prezentarea naţiunii moldoveneşti drept un „melting pot”, un creuzet etnic de tipul SUA din secolele XIX-XX sau al Braziliei, unde s-au amestecat toate etniile pentru a forma o naţiune unică, a devenit necredibilă. Din acest motiv, s-a încercat, mai cu seamă după anul 2015, impunerea conceptului de „naţiune moldovenească civică”, pe fondul scandalurilor de corupţie şi a furtului unui miliard de dolari din băncile republicii. Liantul „naţiunii civice” a devenit lupta împotriva corupţiei şi a oligarhilor, pentru supremaţia satului de drept şi a domniei legii. Astfel, cu toţii, „moldoveni”, români, ruşi, constituie „naţiunea civică moldovenească” şi luptă uniţi împotriva corupţiei şi oligarhilor care îi afectează pe toţi cetăţenii, indiferent de originea etnică şi limba vorbită. În această nouă paradigmă, discursul despre identitatea naţională a românilor basarabeni şi despre unirea cu România, din antistatal, cum era pe vremea lui Vladimir Voronin, a devenit o „diversiune” a oligarhilor, menit să divizeze „naţiunea civică” şi să o distragă de la cruciada sa anticorupţie. Tot „diversiune” a devenit şi discursul despre orientarea geopolitică a Republicii Moldova, fie spre Est, fie spre Vest. „Vom discuta aceste lucruri numai după ce facem ordine în ţară”, declara la un post de televiziune unul dintre liderii noii opoziţii „europene” de la Chişinău.

3. Limba