Pavel Filip: Relaţiile moldo-ruse sunt îngheţate. Nu avem comunicare la nivel guvernamental

„Nu neapărat relaţiile bune ale preşedintelui ţării duc şi la relaţii bune între state. Îmi aduc aminte anul 2016, atunci când Igor Dodon nu era preşedintele ţării, am dezgheţat într-un mod oarecare relaţiile cu Rusia. Am avut şi eu întrevederi, am reuşit chiar să petrecem comisia interguvernamentală mixtă. Am reuşit să aprobăm şi un plan de măsuri, chiar avansasem pe unele direcţii, dar iată că după aceasta relaţiile au devenit puţin mai proaste”, a menţionat Pavel Filip la emisiunea „Moldova în direct” de la postul public de televiziune.

Şeful Cabinetului de Miniştri a subliniat că la modul practic este o stare de îngheţ în relaţiile moldo-ruse, „pentru că noi nu avem comunicare la nivel guvernamental şi nu suntem deloc fericiţi absolut de acest lucru”.

„Ştiţi ce s-a întâmplat şi cu vicepremierul Rogozin. El era cel care se numea co-preşedinte a comisiei interguvernamentale. Odată ce acest co-preşedinte nu mai poate veni în Republica Moldova, aceste şedinţe nu mai au loc. Asta ar însemna că nu se discută problemele care trebuie să fie mişcate din loc”, a notat Pavel Filip.





Prim-ministrul a mai adăugat că relaţiile cu Rusia sunt importante pentru Chişinău: „În acelaşi timp, chiar dacă suntem o ţară mai mică ne dorim ca aceste relaţii să fie bazate pe un respect reciproc”.