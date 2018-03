Opinie: Susţinerea de către PDM a unui candidat comun este o farsă

Vicepreşedintele Partidului Acţiune şi Solidaritate, Mihai Popşoi, susţine că decizia anunţată de PDM nu este altceva decât o farsă.

„O farsă pe care am mai văzut-o, deci nu este măcar originală. Partidul Democrat nu are niciun candidat bun şi nu are nicio strategie originală, ei repetă ceea ce au făcut la alegerile prezidenţiale: au întins mâna, au încercat să îmbrăţişeze candidatul pro-european astfel sfâşiindu-l în îmbrăţişarea aceasta toxică”, a spus Mihai Popşoi.

Potrivit lui, acelaşi lucru se încearcă să se facă şi în cazul alegerilor anticipate municipale şi nu încape îndoială că această strategie este folosită pentru a avantaja candidatul socialiştilor aşa cum s-a întâmplat în alegerile prezidenţiale.



Secretarul general al Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr, Chiril Moţpan, consideră că PDM s-a obişnuit să-şi impună agenda, iar PPDA, prin anunţarea lui Andrei Năstase drept candidat la alegerile anticipate locale, i-a dat peste cap planurile.

„Platforma Demnitate şi Adevăr are propria agendă, propriul program, avem un acord de colaborare cu PAS care este un partid emergent şi cu care avem o relaţie foarte bună”, spune Chiril Moţpan.



Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gamurari, susţine că decizia de a susţine un candidat al forţelor proeuropene la scrutinul anticipat local nu a fost luată după ce Andrei Năstase a fost anunţat drept candidat al PPDA la aceste alegeri. Vitalie Gamurari susţine că în acţiunea PDM nu este vorba despre lipsa unui candidat, iar acest pretendent pe care îl va susţine nu va fi propus de democraţi.



Partidul Democrat a anunţat marţi, 6 martie, că nu va avea un candidat la alegerile anticipate pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, dar este gata să susţină un candidat unic al partidelor proeuropene şi de dreapta.