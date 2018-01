Igor Dodon vrea referendum pentru denunţarea Acordului de Asociere cu UE: Sunt adeptul integrării euroasiatice

Preşedintele a subliniat că este „adeptul integrării euroasiatice”.





„Anul trecut, în aprilie, am semnat un memorandul de cooperare între Moldova şi Comisia economică euroasiatică. Noi am depus o solicitare de a obţine statutul de observator şi eu sper că în acest an, când şefia Uniunii Economice Euroasiatice este deţinută de Rusia, noi vom obţine acest statut”, a menţionat Dodon.





Şeful statului a precizat că „a prieteni cu Rusia nu înseamnă a lupta cu Europa”.





„Cea mai mare greşeală a actualei majorităţi parlamentare, care încearcă să arate ca una proeuropeană, este că ea e antirusă. Faptul că eu pledez pentru parteneriatul strategic cu Rusia, nu înseamnă că eu sunt contra UE sau SUA, fiindcă statele mici sunt sortite să aibă relaţii bune atât cu Estul, cât şi cu Vestul”, a conchis şeful statului.









„Eu cred că orice denunţare a unor acorduri trebuie să se producă în urma unor referendumuri. Nu putem proceda ca şi cei care sunt încă acum la guvernare, care i-au decizii la nivelul Parlamentului privind intrarea sau ieşirea de undeva”, a declarat Igor Dodon pentru RTVi.