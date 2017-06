Igor Dodon: Pe 27 martie 1918, România a ocupat cu forţa Basarabia. Anul 2018 va fi decretat „anul Ştefan cel Mare”

Preşedintele Republicii Moldova a participat la o conferinţă de presă marţi, 27 iunie, organizată la reşedinţa de stat de la Holercani, de pe malul Nistrului.





Şeful statului şi-a propus să aibă un dialog cu jurnaliştii de la Chişinău, dar şi cei de la Tiraspol şi în mod special pe tematica problemei transnistrene.





Dodon a fost întrebat de către un jurnalist din regiunea transnistreană de ce sunt atât de încrezuţi unioniştii în ei şi de ce şi-au intensificat acţiunile către 2018.













Preşedintele a mai subliniat o dată că, după anul 2018, unionismul va fi interzis prin lege la Chişinău, dacă socialiştii vor obţine majoritatea parlamentară.

De asemenea, vorbind despre federalizarea ţării, Dodon propune ca în noua Constituţie să fie stipulat că, dacă Moldova se va uni cu România, atunci Transnistria are dreptul la autodeterminare. Tot în acest context, el a adăugat că miercuri, 28 iunie, va semna un decret prin care anul 2018 va fi numit anul „Ştefan cel Mare”.

„De ce ei au o asemenea politică, fiindcă pentru ei este o dată principială, este o dată când ei cu forţa au ocupat acest teritoriu, pe 27 martie 1918. Este clar că ei se pregătesc pentru această dată. Şi noi ne pregătim, dar ideologic. Înţeleg că nu e un an simplu, dar eu cred că anume aceste lozinci cu care am fost în campania electorală: „Moldova are viitor” vor fi foarte actuale la anul. Ei nu au şanse. Uitaţi-vă, în ultimii peste 20 de ani atâta au investit în aceste mişcări unioniste şi câţi se consideră români? Potrivit ultimului recensământ pe care l-au făcut tot românii, ei sunt 7%”, a declarat Igor Dodon.