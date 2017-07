Domnica Manole: Consiliul Superior al Magistraturii a încălcat legea

„Toată hărţuiala aceasta este o răzbunare din partea sistemului. Am avut o poziţie principială în calitate de membru al Colegiului disciplinar. De exemplu, am cerut să fie pedepsiţi disciplinar cinci judecători din Curtea Supremă de Justiţie pentru abateri disciplinare. Atunci mi s-a transmis că se vor răzbuna. Au fost şi adunări generale ale judecătorilor, în cadrul cărora am lansat critici dure în adresa sistemului. Iar decizia cu referendumul au luat-o drept motiv”, a declarat Manole.



Magistrata a mai comunicat că au fost făcute mai multe tentative pentru a o „reduce la tăcere”: „Mi s-a spus de mai multe ori ce ar trebui să fac, modul cum ar trebui să procedez. Dar eu nu post să renunţ la principiile mele privind justiţia. Şi în dosarul referendumului am fost rugată de factori de decizie din administraţia judiciară să iau o decizie în favoarea CEC-lui. Dar eu am procedat conform legii. Nu am denunţat, căci aveam puţin timp la dispoziţie, doar cinci zile pentru a lua o decizie în acest dosar şi a trebuit să lucrez 20 din 24 de ore”.



Domnica Manole a mai subliniat că CSM a încălcat grav legea deoarece nu a fost în drept să ia o astfel de decizie în lipsa unei hotărâri a Colegiului disciplinar. „A mai fost un caz similar, cel al judecătorului Doga, fost preşedinte al Curţii de Apel Chişinău. CSM, la fel a luat o decizie de demitere, trecând peste Colegiul disciplinar. Ulterior, Curtea Supremă de Justiţie a anulat decizia CSM”, a declarat Domnica Manole.



Recent, Consiliul Superior al Magistraturii a declarat-o pe judecătoarea Curţii de Apel Chişinău Domnica Manole incompatibilă cu funcţia de magistrat. Decizia a fost luată în baza avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate. CSM va propune şefului statului să o elibereze din funcţie. În luna aprilie a anului trecut, Domnica Manole a emis o hotărâre prin care Comisia Electorală Centrală a fost impusă să desfăşoare referendumul constituţional iniţiat de către Platforma „DA”, anulată ulterior de Curtea Supremă de Justiţie.