Dodon a semnat pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă: Este începutul eliberării Moldovei de eurounionişti

Şeful statului a îndemnat cetăţenii să participe activ la procesul de colectare a semnăturilor.





Curtea de Apel Chişinău a acceptat joi, 27 aprilie, cererea grupului de iniţiativă a PSRM pentru colectarea semnăturilor de organizare a referendumului local de revocare din funcţie a primarului Dorin Chirtoacă. Astfel, în termen de 60 de zile, grupul de iniţiativă respectiv trebuie să prezinte numărul necesar de semnături.



„Eu îmi amintesc cu câţiva ani în urmă, în acest loc, am iniţiat o procedură similară, dar atunci nu am reuşit pentru că judecăţile au blocat procesul de referendum. Acum sunt convins că până la sfârşitul acestui an primarul general Chirtoacă va pleca din funcţie. Eu cred că acesta este un început nu doar de eliberare a Chişinăului de un primar incompetent. Este începutul eliberării Republicii Moldova de către o majoritate parlamentară şi un Guvern eurounionist”, a declarat Igor Dodon jurnaliştilor.