Dodon i-a dat asigurări lui Putin că va anula Acordul de Asociere cu UE: Sper că PSRM va obţine majoritate parlamentară la următoarele alegeri VIDEO

Vladimir Putin a declarat că negocierile cu preşedintele Moldovei au fost constructive, „chiar aş spune că într-o atmosferă prietenească”.

„O atenţie deosebită în cadrul negocierilor am acordat-o perspectivei de dezvoltare a comerţului reciproc. Din păcate, în ultimii ani comerţul bilateral s-a diminuat. În mare partea şi din cauza factorilor obiectivi. Trebuie să recunoaştem că relaţiile reciproc avantajoase cu Rusia se desfăşurau pe fundalul tentativei de a forţa apropierea de UE. În rezultat, mărfurile moldoveneşti practic au pierdut piaţa tradiţională rusă, iar pe cea nouă nimic aşa şi nu au realizat. Ba deopotrivă, din câte cunosc eu din datele statistice, cifra de afaceri a Moldovei cu ţările UE a scăzut.

Preşedintele rus a menţionat că principala direcţie a cooperării economice moldo-ruse este sectorul energetic, iar Rusia asigură Moldova cu livrări stabile de petrol şi gaze, asigurând Moldova cu 100% din necesităţile de gaze.

„Desigur că am discutat şi problema legată de reglementarea transnistreană. În anul 2016 au fost înregistrate câţiva paşi înainte în procesul de negocieri care vor ridica gradul de încredere între părţile conflictuale. Este necesar să căutăm un model de reglementare reciproc avantoj în baza dreptului şi normelor internaţionale”, a conchis Putin.

De partea cealaltă, Igor Dodon a declarat că „este o zi istorica a relaţiilor moldo-ruse”.

„Din păcate, ultimii şapte ani nu au fost cea mai bună perioadă a relaţiilor noastre care au sute de ani. Noi ştim că ultimii ani, parteneriatul strategic cu Rusia a dispărut din majoritatea documentelor şi strategiilor guvernamentale ale Moldovei. În premieră în ultimii nouă ani, preşedintele Moldovei a venit la Moscova într-o vizită oficială. Până acum, oficialii moldoveni sau nu veneau, sau plecau în vizită oficială la Bruxelles. Anul trecut moldovenii şi-au dat votul pentru acele valori, pe care le va prmova preşedintele ţării. Ele sunt: păstrarea suveranităţii, a statutului de neutralitate, reintegrarea ţării, soluţionarea conflictului din Transnistria şi păstrarea valorilor creştine. Aceste probleme nu le putem soluţiona fără un parteneriat strategic cu Rusia. Vreau ca ruşii să ştie că moldovenii, indiferent de declaraţiile unor politicieni, vor să prietenească cu Rusia. Suntem motivaţi pentru un parteneriat strategic cu Rusia şi sunt convins că de astăzi vom deschide o pagină nouă în relaţiile noastre bilaterale. Am discutat multe probleme care s-au adunat în ultimii ani, şi problema comerţului. Noi înţelegem că nu putem soluţiona toate problemele comerciale bilaterale în acelaşi timp menţinând acorduri de comerţ liber cu alte ţări, inclusiv UE”, a adăugat şeful statului.

Alte probleme abordate de Igor Dodon ţin de migranţii moldoveni în Rusia şi reglementarea conflictului transnistrean. Totodată, Igor Dodon nu a uitat nici de Acordul de Asociere UE-Republica Moldova, despre care de nenumărate ori a spus că trebuie renegociat sau chiar anulat.

„Eu nu o dată m-am pronunţat împotriva semnării Acordului de Asociere. Eu consider că acest acord pentru Moldova nu a adus niciun avantaj. Noi am pierdut piaţa rusă şi cât nu ar fi de straniu, dar volumul nostru de exporturi în UE, de asemenea a scăzut. Deci, noi nu am primit nimic prin semnarea acestui acord. Eu nu exclud că după următoarele alegeri parlamentare...eu sper că Partidul Socialiştilor va obţine majoritate parlamentară şi acest acord va fi anulat”, a încheiat preşedintele ţării.