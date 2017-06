Oportunităţi de lansare a afacerilor la Edineţ

Constantin Cojocaru a spus că pe durata primilor ani de activitate antreprenorii vor achita o taxă simbolică de întreţinere a spaţiului închiriat. „Nu ne-am propus să facem bani din acest incubator, dar să le oferim antreprenorilor posibilitatea să se dezvolte şi să poată achita pe urmă taxe şi impozite, salarii. Incubatorul va oferi servicii de consultanţă, de soft etc. Propunerile de afaceri le acceptăm de la antreprenorii tineri”, a remarcat edilul.



Acesta a mai spus că în municipiu activează de doi ani un parc industrial. Amplasat pe o suprafaţă de 18 hectare, acesta găzduieşte deja patru rezidenţi, care au creat circa 300 de locuri de muncă pentru locuitorii din regiune. Trei din cei patru rezidenţi sunt moldoveni, iar unul din Ucraina. Acesta are o afacere cu suc concentrat de mere, care este exportat 100%. Aici sunt prelucrate merele nu doar din partea de nord a ţării, dar şi din sud.



O afacere reprezintă păstrarea fructelor într-un frigider cu o capacitate de două mii de tone, cu o investiţie de opt milioane de lei şi o linie de calibrare a merelor pentru piaţa externă.



Un alt rezident, care a investit 18 milioane de lei, a deschis o linie de uscare a fructelor, nu doar mere, dar şi prune, cireşe, struguri etc. La fel urmează să fie lansată o afacere de euro lăzi, destinate pentru exportul fructelor pe piaţa UE cu o investiţie de jumătate de milion de euro.



Pe teritoriul parcului industrial mai sunt libere încă opt hectare de teren şi se caută rezidenţi.



Edineţ a câştigat un grant în valoare de 20 de mii de dolari din partea Guvernului Elveţiei pentru impulsionarea mediului de afaceri local, oferit în cadrul proiectului Migraţie şi Dezvoltare Locală, implementat de PNUD Moldova.