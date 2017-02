Travel Scribus, aplicaţia mobilă prin care un tânăr vrea să promoveze turismul românesc

Travel Scribus este un proiect îndrăzneţ al lui Alexandru Damaschin, un tânăr pasionat de călătorie şi preocupat de promovarea potenţialului turistic românesc. Ieşean la origine, Alexandru îşi trăieşte viaţa pe principiul "călătorului îi şade bine cu drumul", ca dovadă în ultimii doi ani şi jumătate a locuit în nouă judeţe.

Cu prilejul multelor sale călătorii, tânărul a realizat că există judeţe foarte valoroase din punct de vedere turistic, dar ale căror atracţii fie nu sunt promovate suficient, fie sunt omise de pe harta turistică. "Cred că potenţialul turistic românesc se regăseşte în prezentarea atracţiilor turistice din fiecare judeţ. Sunt convins că există cel puţin o destinaţie turistică agroturistică, culturală sau de agrement care poate fi ambasadorul turistic pentru fiecare dintre judeţele ţării. De aceea, ne dorim să invităm românii şi musafirii să descopere frumuseţile fiecărui judeţ în parte, pentru că turismul românesc nu înseamnă numai Maramureş, Bucovina, litoral, Delta Dunării, Braşov, Sibiu sau Dracula, Hagi şi Nadia Comăneci", spune Alexandru.

Aşa s-a născut ideea aplicaţiei Travel Scribus, un proiect în spatele căruia stă o echipă în care Alexandru Damaschin îi are alături pe Marian Dumitru, Ionela Panariu, Silvia Bosoiu şi Andreea Iuliana Pintea.

Proiectul este structurat pe trei forme de turism: agroturism, turism cultural şi turism de agrement. După cum susţine fondatorul aplicaţiei, "Travel Scribus" va fi dezvoltat la nivel naţional se va concretiza într-o colecţie de 41 de ghiduri turistice pentru fiecare judeţ în parte, pentru a creşte numărul călătorilor din România. Astfel, vor fi puse la dispoziţia turiştilor informaţii despre traseele pe care le pot parcurge, despre cazare, despre locurile unde se pot distra şi unde pot mânca pe durata excursiei, dar şi costurile pe care le presupune fiecare din activităţile enumerate sau ponturi de economisit bani. Prin accesarea aplicaţiei, cei interesaţi vor avea la îndemână hărţi, fotografii, dar şi testimoniale video despre toate destinaţiile turistice. Accesul la aceste ghiduri de călătorie va fi în format interactiv, digital şi audio, şi se va face direct din aplicaţie.

"Nu toţi cei cărora le place să călătorească vor să urmeze un traseu prestabilit de firmele din turism. Mai mult decât atât, doar câteva judeţe din România sunt promovate turistic", subliniază Alexandru Damaschin. Şi pentru că vrea să demonstreze că şi zone aparent neinteresante din punct de vedere turistic ascund, de fapt, o mulţime de obiective interesante, primul ghid care va fi lansat odată cu aplicaţia va fi dedicat Sălajului.

Partea de documentare este deja finalizată, după două luni în care ieşeanul a bătut judeţul în lung şi-n lat:

"Vreau să demonstrez că judeţul Sălaj are o ofertă turistică generoasă chiar dacă sunt glume proaste care spun că nu este decât un cartier al Clujului. Eu cred că este o destinaţie agroturistică, culturală şi de agrement şi chiar va fi primul judeţ cu care aplicaţia intră în categoria produselor dedicate turismului intern. Sălajul are de două ori mai multe biserici de lemn decât bine promovatul judeţ vecin, anume Maramureşul, care are ca brand turistic bisericile de lemn, porţile maramureşene (care, de fapt, sunt apusene) şi tradiţiile".