Top 5 minuni arhitecturale ale lumii. Tunelul spectaculos construit la 100 de metri sub nivelul mării

Lumea abundă în construcţii impresionante, rod al tehnicii avansate, al iingeniozităţii şi măiestriei umane. Multe dintre aceste creaţii arhitecturale, atunci când au fost terminate, au avut ultimul cuvânt de spus în materie de modernitate, mărime, îndrăzneală, tehnică sau reformă socială şi care sunt acum trepte în următorul pas spre progres.

La peste 400 de metri deasupra Americii

Turnul Sears din Chicago a marcat culmea dezvoltării zgârie-norilor din Statele Unite şi, timp de 20 de ani, a deţinut recordul pentru cea mai înaltă clădire din lume. Cu cele 100 etaje şi o înălţime de 443 de metri, acesta constituie un punct de reper pe linia de orizont a oraşului american.



Turnul a fost creat, între 1970 şi 1974, pentru Sears, Roebuck and Co., o companie care se ocupa cu comenzi prin poştă din cataloage, pentru a-i aduna la un loc pe cei 7.000 de angajaţi ai săi. Dispune de 102 lifturi şi este împărţit pe plan vertical în trei sectoare a câte 30-40 de etaje, cu un hol superior de două etaje la baza fiecărui sector.

Statuia Mântuitorului, simbol al oraşului brazilian Rio de Janeiro

Figura monumentală a lui Isus Cristos înfrumuseţează cel mai înalt promontoriu care dă spre Rio de Janeiro încă de la finalizarea sa, în 1931. Statuia are braţele deschise, simbolizând, astfel, deschiderea cu care Rio îşi întâmpină vizitatorii. Edificiul are o întălţime de 30 de metri şi împreună cu soclul, 38 de metri, în timp ce distanţa dintre braţe este de 28 metri.

Ideea construirii unui astfel de monument, care să îi inspire pe catolicii locului şi care să comemoreze cea de-a 100-a aniversare a independenţei Braziliei, datează din 1921, însă din motive financiare, proiectul a demarat abia cinci ani mai târziu.

Itaipu, barajul imens dintre Brazilia şi Praguay

Barajul Itaipu şi hidrocentrala de pe fluviul Parana, de la graniţa dintre Brazilia şi Paraguay, reprezintă cea mai mare centrală de energie regenerabilă funcţională din lume şi una dintre minunile secolului al XX-lea. Edificiul are aproximativ 8 metri lungime şi cuprinde cinci baraje legate între ele, cu înălţimi cuprinse între 25 şi 162 de metri.

Lucrările de construcţie au început în 1975 prin devierea fluviului Parana de la locul în care era amenajat barajul. Era pentru prima dată când se devia un curs de apă atât de mare, Parana fiind al şaptelea fluviu din lume, cu un debit mediu de 8.300 de metri cubi pe secundă. Peste 30.000 de oameni au fost mobilizaţi pentru realizarea barajului. Itaipu asigură 72% din consumul de energie electrică al Paraguayului şi circa 18% din cel al Braziliei.

Clădire gigant ridicată în timp record

Considerată cea mai extinsă clădire din lume, cu o suprafaţă totală de peste 616.000 de metri pătraţi şi 28,15 kilometri de coridoare, Pentagonul este clădirea Ministerului de Război şi Apărare al Statelor Unite. Situată în Virginia, pe malul râului Potomac, impunătoarea construcţie este un exemplu de eficienţă, în ciuda suprafeţei masive. Zece coridoare în formă de spiţe fac legătura între diferite secţiuni ale clădirii, fiind posibil să ajungi în orice punct în doar şapte minute.

A fost amenajată pentru a întări şi unifica cele 17 clădiri ale Ministerului de Război sub un singur acoperiş, structura sa constând din cinci pentagoane aşezate concentric. Este considerată un miracol al tehnologiei, fiind finalizată în 1943, la doar 16 luni de la începerea lucrărilor.

Tunelul spectaculos de sub apă

Cu o lungime totală dea aproape 54 de kilometri, tunelul de cale ferată Seikan a fost construit între anii 1964 şi 1988, pentru a face legătura între două insule ale Japoniei: Honshu şi Hokkaido, sub apele strâmtorii Tsugaru. Tunelul are trei secţiuni: două terestre şi una submarină, în secţiunea subacvatică, pentru a reduce la minim problema infiltrării apei, tunelul aflându-se la 240 de metri sub nivelul mării şi la 100 de metri sub fundul mării. Din acest motiv, este considerat tunelul aflat la cea mai joasă adâncime din lume.

