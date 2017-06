Povestea femeii care a renunţat la job-ul din finanţe pentru a porni o afacere cu dulciuri raw-vegan: „Am învăţat greşind“

Povestea ImmaSweetFit a pornit dintr-o căutare; o căutare de produse dulci, dar sănătoase, care să poată fi consumate fără să aducă kilograme în plus şi fără să pună în pericol sănătatea. "Lucram în domeniul financiar-bancar şi am început să ţin o dietă. Aşa se face că eram în căutare de dulciuri care să nu conţină zahăr, să fie cât mai naturale şi sănătoase. Pentru că nu am găsit nicăieri ceea ce doream, m-am apucat să studiez pe internet pentru a vedea ce formule agreabile există, dar şi să experimentez prepararea de diverse produse raw vegan", ne povesteşte Manuela Dascălu, femeia originară din Sălaj care a pus, la Cluj, bazele unui laborator de cofetărie în stil raw vegan.

"Am învăţat greşind"

Absolventă de Politehnică, antreprenoarea în vârstă de 48 de ani a fost dintotdeauna pasionată de bucătărie, în special de prăjituri. Din cauza joburilor care îi ocupau cea mai mare parte a timpului, a pus pasiunea dulce pe plan secund. S-a întors la ea recent, din mâinile ei dibace răsărind bunătăţi cu aspect, arome şi gusturi deosebite. Totuşi, primele încercări au fost departe de ceea ce şi-ar fi dorit şi asta în primul rând pentru că prăjiturelelor create din seminţe, nuci, fructe, alune şi miere, fără preparare termică, le lipsea "aspectul comercial".

Deşi a găsit unele reţete pe internet, acestora le lipseau micile secrete care asigurau ţinută preparatului. "Trebuie să recunosc că primele prăjituri au ieşit nişte dezastre, care aveau ţinută doar în varianta congelată. În afara congelatorului, aveam varianta cub de gheaţă sau ceva care seamănă a mămăligă prost făcută. Era un mic dezastru culinar, dar m-am încăpăţânat să încerc şi a doua şi a treia oară, adăugând de fiecare dată o idee personală, experimentând noi combinaţii, noi tehnici de preparare şi de asamblare pentru ca produsele mele dulci să arate frumos şi necongelate şi să-şi păstreze aspectul la temperatura camerei câteva ore", spune Manuela.

În ciuda nereuşitelor de la început de drum, întreprinzătoarea nu s-a descurajat: "Greşeala a fost pentru mine, nimic mai mult decât pasul premergător pentru reuşită. Am pus pasiune în tot ce am făcut, de la activitatea în radio, la cea în bancă. Cu aceeaşi pasiune m-am dedicat şi afacerii mele. Când îţi place ceea ce faci nu ţi se pare greu. Am făcut numeroase încercări, am greşit de multe ori, nu mi-a ieşit ceea ce aş fi dorit, dar am perseverat, iar până la urmă am ajuns la reţeta potrivită".

Delicii dulci, "la rece"

Prietenii ei au fost primii care i-au gustat creaţiile din care lipsesc zahărul, făina ori produsele animale, şi care nu sunt nici coapte, nici fierte şi nici prăjite. Se regăsesc, în schimb, nuci, seminţe, fructe uscate, miere, unt de cacao, scorţişoară, mentă, cocos, sfeclă, morcovi ori mere, toate condimentate cu eleganţă. Încurajată de reacţiile acestora, în toamna anului trecut, Manuela Dascălu a deschis la Cluj-Napoca, un laborator de prăjituri fără zahăr, în urma unei investiţii de circa 20.000 de euro. "Phoenix", o extraordinară combinaţie între cacao ori carob şi fructe de pădure, "CharisMa", o felie cu migdale şi alune, "Ţărăncuţa", un cub cu nucă în sos de miere şi dulceaţă de prune, "Lâmâiţa", un coşuleţ din nuci, seminţe, ciocolată raw şi lămâie, ori "Desiree", o prăjiturică elegantă, cu pălărie de cocos şi fructe de pădure, sunt doar câteva dintre deliciile dulci, sofisticate şi sănătoase oferite clienţilor pofticioşi.

"Mi s-a părut un domeniu foarte ofertant, întrucât era prea puţin explorat. Nu fac prăjituri pentru cure de slăbire, nu sunt adepta vreunui curent alimentar exclusivist sau extremist şi nu cred în extreme. Fac prăjituri pentru sănătate, alternative pentru zilele în care am mai reduce zaharul rafinat sau ne-am limita consumul de E-uri şi alte elemente mai putin comestibile din tabelul lui Mendeleev. Fac prăjituri pentru că îmi plac, pentru că mă bucură şi pentru că pot să bucur cu ele. Şi mai fac prăjiturile mele pentru că e felul în care eu aleg să mai fac un pas înspre echilibru. Ofer alternative dulci şi, cu siguranţă, mult mai blânde cu sănătatea noastră", explică antreprenoarea.

Prăjituri cu design de poveste

La scurt timp după ce s-a lansat în afaceri, a cunoscut-o pe Meda Caravaţeanu, o clujeancă pasionată de prăjiturile realizate din ingrediente clasice şi care i-a devenit asociată. A fost momentul în care laboratorul a fost reorganizat, astfel că în prezent, el produce atât dulciurile raw vegan marca Manuela Dascălu, cât şi cele clasice.

Toate au în comun designul special, dar şi folosirea de ingrediente naturale. "În atelierul ImmaSweetFit ne jucăm cu imagini şi culori. Designul ni s-a părut un element foarte important, pentru că mai întâi «mâncăm cu ochii». În plus, am rămas fidele ideii de ingrediente naturale sănătoase, pe care clienţii noştri le vor regăsi şi în prăjiturile clasice".

Produsele pot fi comandate telefonic sau online, însă cele două asociate au în plan şi amenajarea unui punct de desfacere.

