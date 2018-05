Fotografia cu văcuţe din România, selectată de National Geographic din 16.000 de instantanee. „Era înainte de apus, lumină bună şi iarbă proaspătă“

O fotografie realizată de Lucian Milaş, un zălăuan în vârstă de 36 de ani, a fost publicată pe site-ul liderului mondial în domeniul geografiei, cartografiei şi explorării, National Geographic. Instantaneul, surprins la începului lunii mai, în apropierea unei ferme, a fost selectat din peste 16.000 de fotografii înscrise în proiectul "Pop Color Story", al comunităţii foto online "Nat Geo Your Shot".

Selecţia îi aparţine lui Kristen McNicholas, editor foto asociat la comunitatea online Nat Geo Your Shot, care a ales în total 30 de imagini care reflectă cel mai bine tema proiectului "explozie de culoare". "Am vrut să exploraţi culoarea, să experimentaţi cum să obţineţi o compoziţie eficientă şi să investigaţi modul în care percepem culoarea", le-a transmis editorul competitorilor. Peste 16.000 de imagini, de la portrete şi peisaje, la evenimente culturale ori elemente de arhitectură, au fost înscrise pe platformă.



Lucian Milaş şi-a încercat norocul cu o imagine surprinsă de la înălţime, cu ajutorul dronei, în care apar şase vaci în iarbă. "Am făcut fotografia la începutul lunii mai, când mă întorceam la Zalău, din Satu Mare. Era înainte de apus, lumina bună, iarba proaspătă… am înălţat drona deasupra vacilor şi am făcut fotografia", ne povesteşte tânărul.

Acesta susţine că reuşita de acum îl motivează să continue. "Selectarea la "National Geographic" înseamnă mult pentru mine. Mă lupt de ceva vreme să intru în rândul fotografilor care se bucură de aprecierea reprezentanţilor platformei şi în sunt fericit că am reuşit să sparg gheaţa cu această competiţie. Sper să ma pot lăuda cu cât mai multe astfel de reuşite de acum înainte", ne-a declarat Lucian, potrivit căruia, proiectul derulat pe "Nat Geo Your Shot" oferă şansa ca fotografiile competitorilor să apară în revista "National Geographic".

Zălăuanul lucrează ca analist vibraţii şi antrenor TRX (Total Resistance eXercise, un program sportiv ce se desfăşoară cu ajutorul a două benzi şi greutatea propriului corp - n.n.). Mărturiseşte că şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie în urmă cu aproximatic trei ani şi că îşi dedică timpul liber acestei activităţi. Nu se află la prima participare la proiectele "National Geographic", însă este pentru prima dată când îi este selectată o fotografie. "Încerc să surprind chestii interesante; şi când dau peste o competiţie care îmi place, mă înscriu. Anul trecut, spre exemplu, una dintre fotografiile premiate a apărut într-un volum publicat după competiţia Fotogeografica".

Comunitatea "Nat Geo Your Shot" reuneşte aproape un milion de fotografi din 195 de ţări ale lumii, care au încărcat 8,9 milioane de imagini surprinse de obiectivul aparatului foto.

