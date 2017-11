Fetiţa diagnosticată cu o formă gravă de leucemie la 7 ani. Copila duce o luptă crâncenă cu boala şi are nevoie de ajutor financiar pentru tratament

La cei şapte ani ai săi, Raluca Maria Szilagyi-Birta trăieşte o adevărată dramă. Diagnosticată cu leucemie pe când avea abia 2 ani, micuţa a reuşit să învingă atunci boala nemiloasă care îi invadase trupul; cinci ani mai târziu, însă, cu ocazia unor investigaţii de rutină, părinţii copilei aveau să primească o veste cumplită: boala a recidivat, de această dată într-o formă mult mai gravă: leucemie acută mieloblastică.

"În luna august i s-a recoltat sânge pentru hemoleucogramă, nu pentru că ar fi avut vreun simptom, ci pentru că aşa am simţit. Rezultatele nu erau deloc bune; am sperat că s-a făcut o greşeală, iar în ziua următoare am mers la Cluj pentru a le repeta. Şi acolo, însă, rezultatele au fost aceleaşi, iar în urma puncţiei medulare pe care a facut-o, i s-a pus diagnosticul de leucemie acută mieloblastică", povesteşte Anamaria, mama îndurerată.



Aşa se face că în timp ce colegii săi de şcoală trăiau emoţiile primelor zile ale clasei I, Raluca era nevoită să se interneze la Secţia Oncologie a Clinicii Pediatrie II din Cluj-Napoca, pentru tratament pe bază de chimioterapie.



Până acum, a făcut trei cure de citostatice, iar trupul firav al fetiţei face faţă cu greu tratamentelor agresive la care este supusă pentru a ţine boala sub control. "Raluca este slăbită, nu are poftă de mâncare, prezintă greţuri şi vărsături, dar este o fetiţă puternică şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi al nostru, al tuturor, va trece cu bine şi peste aceasta grea încercare", a scris mama copilei pe grupul de Facebook "Împreună pentru Raluca", creat special pentru sprijinirea acestui caz. Până în acest moment, comunitatea online numără peste 6.100 de membri, al căror scop comun în reprezintă strângerea banilor necesari unei operaţii în străinătate.

Mobilizare pe Facebook

Este vorba despre un transplant medular efectuat la o clinică de profil din străinătate. Soţii Szilagyi-Birta au luat legătura cu mai multe spitale, iar până în acest moment au primit răspuns de la unul din Italia - Spitalul de Pediatrie Bambino Gesù din Roma, care a estimat costurile intervenţiei chirurgicale la 158.000 de euro. "Am primit răspuns de la clinica din Roma, care ne acceptă în schimbul sumei de 158.000 de euro, bani pe care noi nu îi avem. Mai aşteptăm răspuns şi din Austria... să vedem. Momentan suntem la Cluj, la spital", a explicat mama.

Povestea Ralucăi a emoţionat mii de oameni: de la colegii ei de clasă şi elevi din alte şcoli, la oameni din alte colţuri ale ţării, dornici să o ajute pe copilă. În urma numeroaselor apeluri care s-au făcut în presa locală şi în mediul online, oamenii cu suflet bun s-au mobilizat, au pus mână de la mână, astfel că familia Szilagyi-Birta a reuşit să strângă până în prezent peste 60.000 de euro. Au fost organizate spectacole şi competiţii sportive caritabile, s-au amplasat urne în diferite locaţii din judeţ, iar pe grupul de Facebook au fost scoase la licitaţii diverse obiecte, banii obţinuţi din vânzare fiind viraţi în contul deschis pe numele tatălui, Raul Szilagyi-Birta.



Cea mai recentă acţiune caritabilă organizată pentru Raluca a fost spectacolul "Dar din dar se face rai", ce s-a desfăşurat joi, 2 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicalelor din Zalău. Pe scenă au urcat nume sonore ale muzicii populare, sala dovedindu-se a fi neîncăpătoare pentru cei care au venit să se alăture cauzei Ralucăi.

Cei care vor să o ajute pe Raluca pot face donaţii în lei sau euro:

Cont RON: RO16 BTRL 0320 1201 M686 40XX

Cont EURO: RO60 BTRL EUR CRT0 0M68 64001

Banca Transilvania

Titular cont: Raul Szilagyi Birta.