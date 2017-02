Românul care a deschis uşa muncitorilor români în hotelurile de lux ale italienilor

Despre Sardinia se spune că este insula celebrităţilor din Italia pentru că este o destinaţie de vacanţă pentru staruri ca fotbalistul Cristiano Ronaldo, actorul Bruce Willis ori cântăreţul italian Zucchero şi unde îşi are reşedinţa şi Silvio Berlusconi.

Puţini cunosc însă faptul că o parte din angajaţii hotelurilor unde sunt cazaţi turiştii cu buzunare largi sunt români. Vin în fiecare an la începutul sezonului turistic, adică aprilie-mai şi se întorc în ţară în septembrie, uneori octombrie, în funcţie de vreme. Patronii italieni caută forţă de muncă pe piaţa din România fiindcă îi consideră pe români oameni serioşi şi muncitori.

„Românii sunt serioşi, îşi fac treaba aşa cum trebuie, nu fac probleme. Italienii sunt foarte mulţumiţi de români pentru că dau randament . În plus, românii spre deosebire de bulgari se adaptează foarte repede din punct de vedere lingvistic. În 2-3 săptămâni, pot să poarte o conversaţie în italiană”, spune Mihai Drăguţ, din Drobeta Turnu Severin, reprezentantul firmei italiene în România, care recrutează forţă de muncă în ţara noastră.

Plecat de la 20 de ani să lucreze în Italia, după o carieră de sportiv de performanţă, Mihai Drăguţ a deschis uşa muncitorilor români în hotelurile de lux ale italienilor. În anul 2007, pe piaţa muncii din Italia era nevoie de forţă de muncă şi atunci s-a gândit să dea o şansă şi conaţionalilor săi la un loc de muncă în insulă.

Mihai Dragut discuta cu o Lenuta Popovici, o mehedinteanca care va pleaca la munca in Italia FOTO Alexandra Georgescu

A încercat să-i convingă pe italieni că românii sunt oameni serioşi şi harnici. Nu a fost uşor pentru că italienii nu aveau o impresie prea bună despre români, dar prin exemplul personal, Mihai Drăguţ a reuşit. Italienii din Sardinia l-au desemnat manager pentru România şi de opt ani recrutează forţă de muncă pentru hotelurile de lux din Italia. Aşa se face că În fiecare an are loc o preselecţie la Turnu Severin, între 2-4 aprilie, la care sunt prezenţi şi directorii hotelurilor din Sardinia.

Insularii refuză locurile de muncă în aceste hoteluri şi preferă să facă agricultură. În schimb, românii nu se dau la o parte să muncească la spălat de vase, la îngrijitul grădinilor, ca ajutor de bucătar sau bucătari, cameriste. Au cazarea şi masa asigurată, iar la sfârşitul lunii rămân în mână cu un salariu de circa 4000 de lei.

În plus, după orele de program, se pot relaxa pe celebrele plaje de nisip ale insulei, lucru pe care puţini români şi-l pot permite.

Elena Ţurlea (49 de ani), din Drobeta Turnu Severin, este unul din românii care muncesc de patru ani în hotelurile din Sardinia. A rămas fără un loc de muncă, după ce mai mulţi ani fusese angajată la un depozit en-gross de legume şi fructe şi cum în Turnu Severin foarte greu îţi găseşti de lucru a ales să plece în Italia. Nu regretă alegerea făcută pentru că acolo, departe de România, în Insula Celebrităţilor, este tratată omeneşte de italieni.

FOTO Elena Turlea

“Mie îmi place foarte mult să muncesc acolo şi nu mi se pare greu. Suntem respectaţi ca oameni, şefii sunt nişte oameni deosebiţi. Eu îi contrazic pe cei care spun despre italieni că nu sunt oameni serioşi. E adevărat că am ales să plec în baza unui contract de muncă, am avut siguranţă”, spune Elena.

Şi Alina Magdalena Rujoi (39 de ani), din Drobeta Turnu Severin, are o poveste asemănătoare. A muncit la o fabrică de confecţii, care s-a închis, apoi ca vânzătoare, dar pentru un salariu de nimic. Nu i-a fost uşor să lase acasă soţul şi fiica, dar în final a ales să muncească departe de casă pentru un venit stabil.

FOTO Alina Rujoi

De trei ani munceşte pe un post de cameristă într-unul din hotelurile de lux din Sardinia.

„Nu am avut altă soluţie, decât să plec, dar nu îmi pare rău. În Italia, e bine, e plăcut, dacă îţi place ce faci e uşor. Italienii sunt cumsecade, nu ne fac probleme. Nu aş mai munci în Turnu Severin pentru nimic în lume, se plăteşte puţin şi nici nu ai stabilitate, aşa măcar pe perioada cât am acest contract ştiu sigur că am de muncă”, spune Alina Rujoi.

Lenuţa Popovici (50 de ani) a muncit la fabrica de ceramică din Şişeşti, dar în urmă cu şase ani a luat drumul Italiei. În primii doi ani a muncit ca bandantă, iar apoi şi-a găsit un loc de muncă într-un hotel pe un post de cameristă. Este o femeie harnică, care îşi doreşte un trai mai bun pentru copiii săi.

„Dacă nu aş fi mulţumită nu m-aş duce. Sunt oamenii cu care pot să mă înţeleg. Mulţumesc lui Dumnezeu că nu am trecut prin experienţe neplăcute, dar asta şi pentru că am plecat în Italia cu un contract de muncă, altfel este riscant. Soţul meu are servici în ţară, dar am plecat pentru că vreau să îmi ajut copii, să le ofer ceea ce eu nu am avut”, spune Lenuţa.