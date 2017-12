VIDEO Rock pentru Revoluţie. “Fiecare a contribuit cu ce a putut mai bine. Unii ştiau să se bată, alţii să vorbească. Eu am fost primul artist din balcon”

În 20 decembrie 1989, Tiimşoara se declara oraş liber de comunism. Această dată este oficial, prin hotărâre de Consiliu Local, zi de importanţă locală. Pentru a marca momentul de acum 28 de ani, Primăria a organizat “Rock pentru Revoluţie”, la care au fost invitate două dintre trupele legendare ale rockului bănăţean, Phoenix şi Pro Musica. În deschidere concertului de miercuri seara, din Piaţa Victoriei, pentru a încălzi atmosfera din piaţă, au cântat prietenii lui Nicu Covaci din trupa Vest Phoenix Cover.



Au urmat Pro Musica şi Phoenix.



Cei de la Pro Musica sunt legaţi profund de evenimentele din decembrie 1989. Chiar pe 20 decembrie, Ilie Stepan, cu plete lungi şi barbă, şi-a făcut apariţia în balconul Operei din Timişoara, alături de toboşarul Lică Dolga.



“A fost o nebunie de nedescris în acele zile, în Timişoara, care se proclama primul oraş liber de comunism. Oamenii nu concepeau să mai trăiască sub dictatura lui Ceauşescu. Deşi acesta nu fugise şi nici nu se ştia ce se va întâmpla. La început, mi-am învins instinctul de conservare. În noaptea dintre 20 şi 21, însă, m-am temut. Eram liderul grupului Pro Musica. În acea seară am cântat două piese interzise în balcon, „Deşteaptă-te române!“ şi „Hora Unirii“. A fost cel mai înălţător moment! Am luat împrumut de la un prieten o chitară. Încă era dictatura la putere, însă oraşul era liber! Dacă nu cădea Nicolae Ceauşescu, pe mine mă săltau primul, pentru că în balcon eram cel mai cunoscut. Până la urmă, am luat o chitară şi, în 20 decembrie, am urcat în Opera din Timişoara. Asta ştiam să fac, asta am făcut. Fiecare a contribuit cu ce a putut mai bine la Revoluţie. Unii ştiau să se bată, alţii să vorbească. Eu am fost primul artist din balcon”, povestea Ilie Stepan într-un interviu acordat pentru Adevărul de Week-end.







La sfârşitul lunii decembrie 1989 s-a născut cel mai frumos imn al Revoluţiei, „Timişoara“. A fost scrisă pe 27 decembrie 1989. Tema, melodia şi refrenul aparţin lui Stepan, iar textul a fost scris de Marian Odangiu.



“Toată acea încărcătură, felul cum au răspuns oamenii, totul s-a regăsit în compoziţie. O sută de mii de persoane au cântat şi au strigat „libertate“. Piesa a luat fiinţă în 10-15 minute. Este singura piesă la care nu aş putea să fac modificări. E perfectă în felul ei, ca simţire, ca feeling. L-am sunat pe Odangiu şi i-am cântat melodia prin telefon. Ne-am întâlnit pe 30 decembrie, el a făcut mici corecturi pe text şi totul a fost gata. A fost imprimată pe 8 ianuarie, în studioul TVR de la Bucureşti. Era cel mai performant studio de înregistrări din ţară. Solistul de atunci de la Pro Musica era Mario Florescu. La refrenul piesei, „Timişoara, Timişoara“, au fost invitaţi să cânte şi şase paraşutişti care păzeau televiziunea. Îmi amintesc că se circula cu parolă prin sediul TVR. Mirosea a chit, pentru că se schimbau geamurile care fuseseră sparte. Paraşutiştii au venit să bage şi ei un ochi şi i-am luat să cânte. Aveau voci normale, obosite şi au cântat cu înfrigurare”, a mai spus Ilie Stepan.







